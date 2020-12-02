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Сериалы
Известный актер присылает сестрам Арнтгольц неприличные сообщения

Известный актер присылает сестрам Арнтгольц неприличные сообщения

Татьяна Арнтгольц. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Актер Олег Комаров познакомился с сестрами Татьяной и Ольгой Арнтгольц в середине нулевых. Все эти годы знаменитости поддерживают связь.
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Первая встреча Комарова и сестер Арнтгольц произошла на съемках картины Андрея Кончаловского "Глянец". Олег играл в ленте олигарха. По словам актера, Татьяна и Ольга в те времена были очень юны и только начинали творческий путь. На площадке девушки подружились с Комаровым.

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"Мы до сих пор переписываемся, они любят мои стишки не очень приличного содержания", – рассказал Олег Комаров в свежем интервью. По словам артиста, сочинив что-нибудь удачное, он обязательно присылает это сестрам Арнтгольц.

Олег Комаров рассказал также, что приглашение в фильм Кончаловского стало для него приятным сюрпризом. Артист долго не мог поверить, что режиссер одобрил его кандидатуру. Когда поступил звонок от помощницы кинематографиста, Олег решил, что его разыгрывают. Отчитав девушку, Комаров бросил трубку.

Ассистентка Кончаловского вновь позвонила артисту. Ей удалось уговорить знаменитость прийти на пробы. Как заметил Комаров, он до последнего не верил в реальность происходящего.

"Я приехал туда, меня встречает та Оля (ассистентка Кончаловского – прим.ред.) и вдруг выходит Андрей Сергеевич. Я, честно говоря, сильно удивился", – рассказал артист. На следующий день после проб Олег Комаров полетел на съемки фильма "Глянец".

Автор: 2 декабря 2020, 13:42 Источник: "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым ✓ Надежный источник

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