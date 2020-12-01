Вымоленная дочь Добрынина из "Сватов" растет его копией

В 2008 году мечта актера и его возлюбленной сбылась – на свет появилась долгожданная дочь Нина. Как ранее рассказывал Николай Добрынин, рождению девочки предшествовало настоящее чудо. Артист и его избранница в буквальном смысле вымолили наследницу.
В 2020 году Нине исполнилось 12 лет. Николай души не чает в дочке.
На фан-странице звезд сериала "Сваты" в соцсетях появилось редкое фото Николая Добрынина. Артист запечатлен в окружении жены и отпрыска. Поклонники не могли не отметить, что супруга звезды "Сватов" очень красива, а маленькая Нина растет копией Николая.
"Счастья, здоровья вам. Вы классные (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Играет от души❤️ Отличный актер👍👏😍", "Жена – красавица", "Какие, красивые вы чудные.❤️", "Какая красивая семья!👌", – отреагировали пользователи Сети на публикацию.
Отметим, что у Николая Добрынина есть сын от брака с Анной Тереховой. Звезда сериала "Сваты" усыновила ребенка второй жены. В этом году отпрыску звезд, Михаилу, исполнилось 33 года.
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