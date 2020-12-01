Был жесток с Дианой: возмущенные подданные набросились на принца Чарльза

Четвертый сезон сериала "Корона" спровоцировал волну негатива в адрес британского принца Чарльза. Первенца Елизаветы II обвиняют в жестокости к принцессе Диане.

Премьера новой части "Короны" состоялась в середине ноября на Netflix. Четвертый сезон повествует о событиях происходящих в период между 1977 и 1990 годами. В центре сюжета любовный треугольник – супруги Чарльз и Диана, а также зазноба принца Камилла.

С Камиллой Паркер-Боулз наследник британского престола встречался еще до знакомства с женой. Чарльз хотел связать жизнь с возлюбленной, но против этих отношений выступила Елизавета II. Королева нашла сыну другую невесту, более достойную на ее взгляд, Диану Спенсер.

Чарльз и Диана были супругами 15 лет. После развода принц вновь сошелся с Камиллой. В одном из интервью августейший отпрыск утверждал, что не изменял жене до тех пор, пока их отношения окончательно не разладились.

В одном из последних эпизодов сериала "Корона" показана тайная встреча сына королевы и Паркер-Боулз. Чарльз отдает Камилле прощальный подарок – браслет с гравировкой. Эта сцена вызвала переполох в Сети. На микроблог принца обрушился шквал негатива.

Наследника престола обвинили в жестокости к принцессе Диане. Возмущение интернет-общественности было так велико, что в официальном аккаунте августейшего отпрыска и Паркер-Боулз пришлось закрыть комментарии. По мнению пользователей Сети, четвертый сезон "Короны" перечеркнул годы кропотливого труда королевских публицистов, которые пытались реабилитировать принца Чарльза и его вторую жену Камиллу в глазах подданных.

Между тем биограф королевского семейства Хьюго Викерс считает, что сценаристы "Короны" неверно отразили историю Камиллы, Чарльза и Дианы. Публицист отметил, что принц не встречался с возлюбленной, будучи женатым. Викерс назвал сюжет картины однобоким. В шоу не показано то, какие скандалы Диана устраивала мужу.