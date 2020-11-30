Васильева отдала 30 миллионов за возможность увидеть внуков

Несколько лет назад сын артистки Филипп Васильев развелся с женой Анастасией Бегуновой. Экс-невестка потребовала у Татьяны Васильевой жилплощадь себе и детям. Звезда кино отказала бывшей жене сына. В ответ Анастасия запретила Татьяне Григорьевне видеться с внуками.
Васильева год судилась с Бегуновой. Знаменитость потратила много денег на адвокатов.
В итоге в 2019 году Татьяна Григорьевна сдалась и пошла навстречу бывшей невестке. Звезда кино и сериалов купила внукам, Ване и Грише, две квартиры на Патриарших прудах. Сумма сделки составила 30 миллионов рублей.
Сегодня Васильева горько жалеет о том, что сразу не договорилась с Бегуновой. В конфликте она винит себя и сына Филиппа.
"За все надо платить. Я была не права", – рассудила Татьяна Григорьевна. Звезда назвала купленные квартиры "барахлом". Артистка отметила, что скупой всегда платит дважды.
Актриса не держит зла на невестку. Возможность в любой момент встретиться с внуками делает Васильеву счастливой.
Звезда не скрывает, что сегодня сидит без денег. Из-за пандемии доходы актрисы резко упали. Родственники не помогают Татьяне Васильевой. "Да я ничего ни от кого не жду. Надо двигаться самой", - сказала артистка.
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