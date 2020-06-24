Розовые волосы и нездоровая худоба: что стало с Васильевой после болезни

После болезни Татьяна Васильева стала едва узнаваемой. Актриса не только сменила имидж и перекрасила волосы в розовый цвет, но и променяла пышные формы на "осиную" талию. Накануне она приняла участие в новом проекте. На фотосъемке артистка продемонстрировала новый имидж. Васильева позировала фотографу в черном облегающем платье и в розовом парике. Фанатов актрисы поразило то, как сильно изменилась женщина за время болезни.
О болезни Татьяны стало известно еще в начале мая. Тогда и появились первые догадки журналистов о том, что Васильева заразилась коронавирусом. Но проведенное обследование и повторное тестирование не выявили у актрисы наличие COVID-19. Несмотря на то, что подозрения были сняты, Васильева тяжело переносила пневмонию.
На свой страх и риск Татьяна решила отказаться от госпитализации. По мнению актрисы, в больнице ее состояние только ухудшилось. Васильева уверена, что в медицинском учреждение она бы подхватило еще что-нибудь, да посерьезнее. Более того, актриса пожаловалась на ужасные условия в больнице: она была переполнена больными с сильным кашлем.
Напомним, что 19 мая Татьяна Васильева сообщила о том, что стала жертвой мошенников и грабителей. Актриса призналась, что врачи воспользовались ее беспомощным положением и умудрились "обчистить" в тот момент, когда она сдавала повторный анализ на коронавирус. После ухода медиков Васильева не обнаружила дорогого мобильного телефона.
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