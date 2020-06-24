Розовые волосы и нездоровая худоба: что стало с Васильевой после болезни

Несколько дней назад Татьяна Васильева публично заявила, что полностью здорова и готова возвращаться к обычному ритму жизни. Актрисе удалось справиться с пневмонией, но болезнь все равно взяла свое. По словам поклонников, от Васильевой остались кожа да кости.

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