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Сериалы
Выгораживали перед полицейскими: малолетние дети грудью встали за угодившую в неприятности актрису

Выгораживали перед полицейскими: малолетние дети грудью встали за угодившую в неприятности актрису

Оксана Коростышевская. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
В Сети появилось видео, на котором звезда кино и сериалов Оксана Коростышевская общается с сотрудниками ГИБДД. Стражи порядка остановили автомобиль актрисы в центре Москвы в рамках планового рейда. Знаменитость заподозрили в употреблении запрещенных веществ.
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В машине вместе с актрисой были ее дети. Судя по сему, именно наследники Оксаны Коростышевской записывали происходящее на видео.

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В кадр попали мужчины в форме сотрудников ГИБДД. Актриса говорит полицейским, что очень напугана. Оксана отмечает, что вокруг нее столпились пятеро мужчин, что не может не вызывать беспокойства.

За Коростышевскую грудью встают ее наследники. Отпрыски знаменитости активно комментируют происходящее, всячески заступаясь за родительницу.

Сотрудник ГИБДД говорит детям, мол, они еще слишком маленькие. Полицейский предлагает чадам Коростышевской сесть в машину, чтобы не замерзнуть. Наследники звезды уверяют стража порядка, что тепло одеты.

"Просто мы очень беспокоимся!" – звучит детский голос за кадром. На что полицейский говорит, что бояться нечего.

"Ну, вы хотите изъять машину у моей мамы", – отмечает другой подросток. В ответ сотрудник ГИБДД произносит, что их родительница "плохо себя чувствует". "Она себя хорошо чувствует", – отвечают ему.

Напомним, ранее машину Коростышевской остановили сотрудники ГИБДД. Актрису попросили пройти медицинское освидетельствование. Знаменитость выходить из машины отказалась. Артистка предложила провести все необходимые процедуры прямо на месте. По словам Оксаны Коростышевской, ее удивило заявление стража порядка о том, что у нее якобы изменился цвет лица после того, как прозвучала просьба показать документы.

Дорожные инспекторы уже составили в отношении Оксаны протокол, который рассмотрят в суде. Коростышевской грозит штраф – 30 тысяч рублей.

Звезда кино и сериалов обратилась к адвокату. По совету специалиста, актриса в частном порядке посетила наркологический диспансер, где прошла необходимые исследования. Оксана ждет результаты тестов.

Напомним, у актрисы Оксаны Коростышевской трое детей. Актриса подарила режиссеру Максиму Коростышевскому трех дочерей – Марусю, Василису и Марию. В августе 2020 года стало известно, что артистка подала на развод.

Автор: 2 ноября 2020, 18:20 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Ирина Геннадьевна
Ответить
Помогите пожалуйста! На прошлой неделе скончался мой супруг-инвалид, а я сейчас осталась с двумя маленькими детьми на руках. Дома совсем нет денег, нет еды и не во что одеть детей сейчас, когда сильно похолодало. Родственников у нас нет. Прошу всех неравнодушных о помощи! У меня есть карта Сбера 2202 2019 0902 8082 (Ирина Геннадьевна). Даже cто рублей на хлеб и макароны будут неоценимой поддержкой с вашей стороны. Заранее спасибо всем, и храни вас Бог!
Гость
Ответить
Яблочко о яблони недалеко падает.
1

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