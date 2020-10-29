Повзрослевшая Пуговка из "Папиных дочек" не общается с коллегами по сериалу

28 октября звезде семейной картины исполнилось 19 лет. В честь личного праздника Екатерина Старшова пообщалась с подписчиками личного микроблога.
Сейчас звезда сериала "Папины дочки" учится в МГУ. Девушка планирует стать фармацевтом. Актерство Екатерина оставила в прошлом. Старшова сосредоточена на образовании.
По словам знаменитости, поступить в престижный вуз было непросто. Актриса "Папиных дочек" долго готовилась к экзаменам, с которыми успешно справилась.
Актриса сообщила также, что ее сердце несвободно. У Екатерины есть молодой человек, имя которого она скрывает. Девушка сознательно не публикует фото избранника в соцсетях.
Екатерина Старшова уверена, что продолжения "Папиных дочек" не будет. Продюсеры не будут заниматься возвращением ситкома на экраны. Как оказалось, с коллегами по сериалу Екатерина не поддерживает связь. Знаменитости не контактировали много лет. О причинах этого Старшова умолчала.
Напомним, в сериале "Папины дочки" Екатерина Старшова играла Пуговку. Ее героиня была младшей дочерью героя Сергея Васнецова в исполнении Андрея Леонова.
Популярные темы форума
Ты патриот России?
Швондер и Людка
Возьмут ли в жены девушку бу?
Не выходите замуж на козерога
почему женщины не стареют красиво
изменой за измену
А у вас жены дома убираются?
русские мужчины не самые красивые
Моя жизнь кончена...
Вопрос к гражданам Белоруссии