Показавшая волнительные изгибы Арзамасова стала копией Пугачевой

Актриса показала черно-белый снимок. Звезда сериала "Папины дочки" позирует в обтягивающем наряде, который подчеркивает ее точеную фигурку. Лизе Арзамасовой сделали пышные кудри и яркий макияж.
Подписчикам в "Инстаграм" Лиза Арзамасова с всклоченными волосами напомнила молодую Аллу Пугачеву. Примадонна отечественной эстрады всегда предпочитала пышные прически.
"Думала, что это Алла Борисовна😂♥️! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Лиза вы такая вся нежная, утонченная, сексуальная девушка. Спасибо за такие совершенные фото", "Ну очень волнительный изгибы!🔥🌺❤️", "А мне увиделась русалочка из одноименной сказки—отдых после первых шагов на своих ножках", "Авербуху повезло)", "Пугачева в молодости!", "Стильное фото. Чем-то на Пугачеву похожа", – рассуждают пользователи Сети.
Напомним, ранее историк моды Александр Васильев объяснил, почему Алла Пугачева всегда предпочитала высокие пышные прически и широкие балахоны. По словам кутюрье, нелепый образ Примадонны был продиктован скорее необходимостью, нежели дурновкусием. Певица старалась быть заметнее на сцене больших стадионов.
Как писали "Дни.ру", Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом. У знаменитостей большая разница в возрасте – 25 лет. Отец спортсмена доволен потенциальной невесткой. Он считает звезду сериала "Папины дочки" серьезной девушкой.
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