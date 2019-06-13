Юная звезда "Папиных дочек" показала страсть к возлюбленному
Актриса в очередной раз напомнила поклонникам, которые по-прежнему ассоциируют ее с Пуговкой из сериала, что уже стала взрослой. Екатерина Старшова сделала громкое заявление в подписи к фотографии.
На снимке Екатерина Старшова и ее молодой человек Василий страстно обнимаются. "Люблю", – призналась звезда "Папиных дочек". Поклонники бурно отреагировали на публикацию. "Ребят, пуговка выросла", "Вы так красиво смотритесь", "Вы такие прикольные", – порадовались за девушку подписчики.
Возлюбленный артистки – ее ровесник. Вместе они занимаются фигурным катанием. Ребята знакомы уже много лет, но нежное чувство между ними возникло лишь недавно. Новый год Екатерина Старшова и Василий встречали как пара, хотя их отношения начали развиваться раньше.
Ранее звезда "Папиных дочек" рассказывала, что с Василием они познакомились на тренировках по фигурному катанию в театре "Алеко". Молодые люди работали в паре больше четырех лет. В микроблоге Екатерины Старшовой не раз появлялись фотографии с парнем.
Катя Старшова перестала сниматься в кино, но не исключает своего возвращения на экран. К тому же, поговаривают о возможном продолжении сериала "Папины дочки".
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