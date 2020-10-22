"Вынудили шантажом": голливудский актер сделал шокирующее признание о растлении

Макконахи сообщил, что впервые занялся сексом в 15 лет. Лишиться девственности Мэттью "вынудили шантажом".
"Я был уверен, что попаду в ад за добрачный секс", - признался голливудский актер.
Также 50-летняя знаменитость вспомнила о еще одном случае насилия. Когда Макконахи было 18 лет, он потерял сознание, находясь в фургоне. Взрослый мужчина приставал к нему. Подробности жуткого эпизода Мэттью раскрывать не стал.
Мэттью Макконахи подчеркнул, что никогда не причислял себя к жертвам, хотя и пережил психологическую травму. Звезда Голливуда уверена, что рождена для того, чтобы быть счастливой, у артиста есть много доказательств этому факту.
Артист женат на бразильской модели Камиле Алвес с 2006 года. Пара воспитывает троих детей: дочь Виду, а также сыновей Леви и Ливингстона. Отметим, что Мэттью Макконахи и его близкие очень набожны.
Напомним, ранее голливудский актер раскрыл обстоятельства смерти своего отца Джеймса Дональда Макконахи. Родитель знаменитости умер в 1992 году. Макконахи-старший скончался во время секса с женой. У мужчины случился сердечный приступ.
Популярные темы форума
Двадцатник
Справедливость есть ?
Мой ник
Зверушки
Не могу смотреть « Ледниковый период» из-за Загитовой
Подмышки
обожаю, когда он шепчет на ухо...
Гименопластика
Блогер умер от короны
Короновирус и обояние