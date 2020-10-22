"Вынудили шантажом": голливудский актер сделал шокирующее признание о растлении

Голливудский актер выпустил автобиографию. Книга Мэттью Макконахи носит название "Зеленые огни". На страницах издания артист сделал шокирующее признание. В юности звезду сериалов и кино "растлили".

Макконахи сообщил, что впервые занялся сексом в 15 лет. Лишиться девственности Мэттью "вынудили шантажом".

"Я был уверен, что попаду в ад за добрачный секс", - признался голливудский актер.

Также 50-летняя знаменитость вспомнила о еще одном случае насилия. Когда Макконахи было 18 лет, он потерял сознание, находясь в фургоне. Взрослый мужчина приставал к нему. Подробности жуткого эпизода Мэттью раскрывать не стал.

Мэттью Макконахи подчеркнул, что никогда не причислял себя к жертвам, хотя и пережил психологическую травму. Звезда Голливуда уверена, что рождена для того, чтобы быть счастливой, у артиста есть много доказательств этому факту.

Артист женат на бразильской модели Камиле Алвес с 2006 года. Пара воспитывает троих детей: дочь Виду, а также сыновей Леви и Ливингстона. Отметим, что Мэттью Макконахи и его близкие очень набожны.

Напомним, ранее голливудский актер раскрыл обстоятельства смерти своего отца Джеймса Дональда Макконахи. Родитель знаменитости умер в 1992 году. Макконахи-старший скончался во время секса с женой. У мужчины случился сердечный приступ.