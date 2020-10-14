Звезда сериала "Чики" прокомментировала слухи о романе с Антоном Лапенко

В свежем интервью актриса рассказала, что ее сердце несвободно. Правда, возлюбленным Алены Михайловой является вовсе не Антон Лапенко. Звезда сериала "Чики" отказалась раскрыть личность избранника.
Алена призналась, что подумывает купить дом. Знаменитость мечтает о муже и детях. Артистка считает, что 25 лет – отличный возраст для создания семьи. Знаменитость еще раз подчеркнула, что не влюблена в Антона Лапенко, с которым снималась в сериале "Чики".
Отметим, что сплетни о романе Михайловой и Лапенко появились после "Кинотавра". Дело в том, что на фестивале актеры много времени проводили вместе. Папарацци сфотографировали Антона и Алену, гуляющих в обнимку.
По словам звезды сериала "Чики", после "Кинотавра" ее постоянно просят прокомментировать сплетни. Слухи об интрижке с Лапенко девушка назвала бредом. Артистка подчеркнула, что не хочет обсуждать глупости. Как оказалось, первое время Антона и Алену разговоры о романе веселили, однако теперь это перестало быть смешным.
"Люди взяли что-то выдумали, раздули до каких-то масштабов. Все это подхватывают. Это как вирус какой-то", – заметила звезда сериала "Чики".
Алена Михайлова в очередной раз напомнила, что у нее есть возлюбленный. Молодому человеку актрисы не нравятся подобные разговоры.
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