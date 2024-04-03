Нейросеть Kandinsky для "Балтики"

Мастерство пивоварения вдохновляет не только людей. Команда "балтийцев" разработала первую рекламу безалкогольного пива в России, созданную с помощью искусственного интеллекта – нейросети Kandinsky* от Сбера. Креативный проект посвятили обновленной рецептуре безалкогольной "Балтики 7".



«Рекламу придумала нейросеть, вкус создали профессионалы» – слоган рекламной кампании. Познакомиться с совместным творчеством пивоваров и нейросети россияне могли уже в марте: реклама вышла на цифровых экранах в крупнейших городах страны.



Гармония рецептуры отразилась и в визуальной эстетике ролика, сгенерированного нейросетью Kandinsky. Для безалкогольной «семёрки» пивовары добились идеально сбалансированной рецептуры, благодаря которой продукт получил нежно-золотистый цвет, насыщенный солодовый вкус и целую палитру хмелевых ароматов, особенные нотки которой придает уникальный хмель, выращенный на Алтае специально для компании.

О том, как «семерка» вдохновляла искусственный интеллект, рассказала команда бренда.

«С самого момента создания сорт был связан с темой инноваций и прогресса, поэтому создание рекламы с помощью нейросети – логичное решение. Мы очень гордимся тем, что первая в России подобная реклама – это реклама «Балтики 7 Безалкогольного», – поделилась старший бренд-менеджер Екатерина Протапопова.

Наталия Денисюк, бренд-менеджер: «Новая реклама должна донести до наших потребителей, что несмотря на внедрение в повседневную жизнь технологий, настоящий шедевр могут создать только профессионалы, именно поэтому вкус «Балтики 7 Безалкогольного» получился по-настоящему особенным».