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Среда 3 апреля

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Нейросеть Kandinsky для "Балтики"

Мастерство пивоварения вдохновляет не только людей. Команда "балтийцев" разработала первую рекламу безалкогольного пива в России, созданную с помощью искусственного интеллекта – нейросети Kandinsky* от Сбера. Креативный проект посвятили обновленной рецептуре безалкогольной "Балтики 7".

«Рекламу придумала нейросеть, вкус создали профессионалы» – слоган рекламной кампании. Познакомиться с совместным творчеством пивоваров и нейросети россияне могли уже в марте: реклама вышла на цифровых экранах в крупнейших городах страны.

Гармония рецептуры отразилась и в визуальной эстетике ролика, сгенерированного нейросетью Kandinsky. Для безалкогольной «семёрки» пивовары добились идеально сбалансированной рецептуры, благодаря которой продукт получил нежно-золотистый цвет, насыщенный солодовый вкус и целую палитру хмелевых ароматов, особенные нотки которой придает уникальный хмель, выращенный на Алтае специально для компании.

О том, как «семерка» вдохновляла искусственный интеллект, рассказала команда бренда.

«С самого момента создания сорт был связан с темой инноваций и прогресса, поэтому создание рекламы с помощью нейросети – логичное решение. Мы очень гордимся тем, что первая в России подобная реклама – это реклама «Балтики 7 Безалкогольного», – поделилась старший бренд-менеджер Екатерина Протапопова.

Наталия Денисюк, бренд-менеджер: «Новая реклама должна донести до наших потребителей, что несмотря на внедрение в повседневную жизнь технологий, настоящий шедевр могут создать только профессионалы, именно поэтому вкус «Балтики 7 Безалкогольного» получился по-настоящему особенным».

ДНИ в Telegram

3 апреля 2024, 14:09

Концертная программа "Золотые хиты Германа Витке" в КЗ "Москва"

Концертная программа "Золотые хиты Германа Витке" в КЗ "Москва"
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Российский хмель: новые горизонты для пивоварения

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