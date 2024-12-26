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Четверг 26 декабря

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Концерт "Марка № 1 в России" покажут 7 января по каналу "ТВ Центр"

Концерт "Марка № 1 в России" покажут 7 января по каналу "ТВ Центр"

Премия вручается на протяжении 25 лет.

Канал "ТВ Центр" 7 января 2025 года в 17:10 покажет кремлевский гала-концерт, в ходе которого чествовали победителей Национального конкурса лучших производителей товаров и услуг "Марка № 1 в России".

Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Валерия, Надежда и Григорий Кадышевы, Mia Boyka, Galibri&Mavik, Зара, Александр Панайотов, Артём Качер, Дэя, Дмитрий Колдун, Марк Тишман, группа "ПЯТЕRO", Макс Лидов, Родион Газманов, Те100стерон, Аслан Шукаша, Виктор Дорин, Gazan, Группа "Сентябрь", Екатерина Деева, Этери Бериашвили, театр эстрадной песни "Мечта", творческий коллектив современной хореографии "Ангажемент", танцевальный проект DanceMarka, школа танцев "Джига Дрыга", студия спортивного танца "Феерия", развивающее пространство PODIOMA, федеральная сеть танцевальных студий ROYALKIDS, студия танца Татьяны Галеты, танцевальная студия Connect Studio и многие другие.

"Это праздник наших предпринимателей – людей, которые все свои силы, талант, энергию тратят на то, чтобы создать необходимые нам в повседневной жизни товары и услуги, сделать нашу жизнь лучше, комфортнее, безопаснее. Премия "Марка № 1 в России" вручается вот уже 26 лет. Она завоевала ваши сердца и с годами превратилась в маркер качества товаров и услуг, которым вы доверяете", – отметила, открывая вечер, генеральный директор, продюсер премии Елена Лапик.

Шоу-бизнес в Telegram

26 декабря 2024, 15:23
Фото: пресс-служба

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