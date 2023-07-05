Победители премии "Посёлок года 2023" получили заветные награды!

Как живет Светлана Светличная Тесты Розенбаум обратился к Путину Игры Сонник

Топ новостей недели

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушкуНапала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку Розенбаум обратился к Путину с важным заявлениемРозенбаум обратился к Путину с важным заявлением Господи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларовГосподи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларов

Лента новостей

Среда 5 июля

17:30"Дядя Юра лежит мертвый": звезду российского кино настигла череда смертей 16:33Михалков жестко осадил коллегу по цеху: Никогда не будет у меня сниматься 15:49"Симпатичен": Дана Борисова о связи с экс-мужем Булановой 14:40Телеканал ТНТ объявил о возвращении на экраны сериала о семье Букиных 13:20Другие люди: вспыли кадры с реальными лицами Шаляпина и Дубцовой без пластики и фотошопа 11:40Москвичи раскупают квартиры в Сочи 11:20"Ущербно и одиноко": Фаворит жены иноагента Пугачевой высказался о бегстве за границу 11:00Навка назвала реабилитацию и подготовку Костомарова к соревнованиям уникальным случаем в истории 10:40Что делать, если в квартиру проникли посторонние 10:00В России планируют увеличить штраф за недопуск газовиков в квартиру 08:40Китч и дурновскусие: как выглядит скандальная могила умершего 15 лет назад Танича 08:20Психотерапевт раскрыла секрет Wildberries и объяснила желание женщин тратить там деньги 08:00"Просто чудо": Сергей Бодров и Виктор Цой "ожили" на рисунках художника 06:41Полная гармония: какие принципы помогут достигнуть баланса между работой и личной жизнью 04:11С чем россияне ассоциируют детей: соцопрос 02:31Мужские шорты на лето 2023 00:37Романтика, тайны и мистика: 5 книг, которые окунут в водоворот магии 22:0488-летний Александр Ширвиндт срочно просит о помощи 21:00"Я снимаю стресс": нагая Наталья Штурм позирует за "спасибо" 20:20"Это молитва": Малышева провела ритуал в эфире Первого канала 19:3686-летний Николай Дроздов проучил злопыхателей всего одной фразой 17:37Бероева потянуло на любовь: актер рассекретил планы 16:14"Состояние тяжелое": в больнице подали сигнал о здоровье режиссера Митты 15:10Превзошли российский шоу-бизнес: молодежь устроила концерт на улице 14:20Москвич перепутал черного кота с пантерой и вызвал спасателей 14:17Миллион в месяц: молодой фаворит Пугачевой занялся далеким от музыки бизнесом 13:40В Москве мужчина разбил стеклянный турникет на станции метро Курская 13:20На МКАД произошло массовое ДТП из-за уток – видео 13:00Домогаров о новой возлюбленной: Помощник, друг, жена 12:00Выпавшего из окна сына Ефремова готовят к непростой операции 11:20Вторичное жилье подорожало на 5% 11:00В России хотят узаконить выселение из квартиры за шум 10:41Спрос на жилье в трейд-ин резко снизился 10:07Лишилась дома и денег: Лену Ленину обманул застройщик 09:20Какие ошибки сделают ремонт квартиры дороже: объяснили дизайнеры 08:40Как выглядит заброшенная вдовой могила Влада Листьева 08:40Врач рассказала о редких типах аллергии 08:20"Это не был блуд": подруга разоблачила измены женатого Этуша с Чурсиной 08:20Почему мужчины могут сбросить вес легче: обьясняет диетолог 08:00Позитивный взгляд на себя: психологические трюки для повышения самооценки 06:43Большинство россиян готовы отправиться в дальнее путешествие на автомобиле 04:23"Сигнал страсти": Атмосферу в отношениях Миддлтон и принца Уильяма выдал язык тела 02:19Как самостоятельно приготовить детское фруктовое пюре 00:08Психолог раскрыл вред гиперопеки 22:13Розенбаум обратился к Путину с важным заявлением 21:39"Это все очень заземляет": звезда российского кино оказалась среди трупов 21:00Шэрон Стоун дала пощечину режиссеру за интимную сцену 20:40Был пьян: актеру из "Короля и Шута" вынесли приговор за нападение в аэропорту 20:20Большие проблемы: врач о шансах Дроздова на выздоровление после перелома 8 ребер 20:00Лютый страх: что происходит с телом Барановской после встречи со змеей
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Победители премии "Посёлок года 2023" получили заветные награды!

Победители премии "Посёлок года 2023" получили заветные награды!

29 июня в усадьбе "Тайны Рублева" состоялась торжественная церемония награждения федеральной премии "Посёлок года 2023".

Более 30 профессионалов из сферы девелопмента, консалтинга, архитектуры и загородного проектирования, входящих в жюри премии, выбрали лучшие проекты, а независимый консультант премии – компания «Технологии доверия» провела аудит голосования и проверила, чтобы все было верно.

Победителями премии «Посёлок года 2023» стали:

* Лучший посёлок класса Бизнес в Москве и Московской области: "Пионер"

* Лучший региональный коттеджный посёлок класса Бизнес: Город L-Town

* Лучший посёлок класса Элит в Москве и Московской области: Маслово Forest Club

* Лучший проект-концепция посёлка класса Комфорт Москва и Московская область: Дмитров Дом

* Лучший проект-концепция посёлка класса Бизнес Москва и Московская область: Сабурово Клаб

* Лучший проект-концепция регионального посёлка класса Комфорт: Сахарово парк

* Лучший проект-концепция регионального посёлка класса Бизнес: Негород Токсово

* Лучший проект-концепция посёлка класса Элит: LUCHI

* Лучший коттеджный поселок без подряда: Crystal Istra

* Лучший посёлок таунхаусов: Паруса Мечты

* Лучший мультиформатный посёлок Москва и Московская область: Дмитров Дом

* Лучший региональный мультиформатный посёлок: Паруса Мечты

* Лучший посёлок класса Комфорт: Соловьи. Посёлок с собственным лицом

* Лучшая концепция инфраструктуры и благоустройства: Сабурово Клаб

* Посёлок с лучшей архитектурой: Город L-Town

* Девелопер года: ГК «Галс-Девелопмент»

* Гран-при: Мечта

* Персона года: Шлотгауэр Андрей Викторович

Соорганизатор премии «Восток-Медиа», Генеральный партнер «Галс-Девелопмент». Отраслевые партнеры dvizhenie / advertising & design, Территория Ландшафта, aVIRA PRIVATE JETS. Независимый партнер «Технологии доверия». При поддержке интернет-портала Сottage.ru.

Информационные партнеры: ИА «Интерфакс-Недвижимость», Novikov.tv, ЦИАН, banki.ru, FORUMHOUSE, ТГ Недвижа, газета «Московская перспектива», Open Village, Bankiros.ru, Дни.ру, Bn.ru, «Строительная газета», РГУД, Архи.ру, агентство ASNInfo, «Загородное обозрение. Салон загородной недвижимости», АКМР, Сочи-новости.рф, Russian Realty.

5 июля 2023, 17:01
Фото: пресс-служба

Кто получил "Оскар" рынка недвижимости? Подведены итоги премии "Рекорды Рынка Недвижимости 2023"

Кто получил "Оскар" рынка недвижимости? Подведены итоги премии "Рекорды Рынка Недвижимости 2023"
7 июня в Москве прошел "Оскар" рынка недвижимости – церемония награждения ежегодной международной премии "Рекорды Рынка Недвижимости 2023". В этом году премии исполнилось 14 лет! "Рекорды Рынка Недвижимости" – самая крупная и престижная премия за достижения на рынке российской и зарубежной недвижимости. Конкурс "Рекорды Рынка Недвижимости" появился на свет в апреле 2010 года и стал первым в индустрии девелопмента.

Гранд-номинации на премии "Поселок года"!

Гранд-номинации на премии "Поселок года"!
Уже на следующей неделе состоится самое торжественное событие на рынке загородной недвижимости – федеральная премия "Поселок года", в рамках которой будут озвучены победители в трех главных номинациях премии. Начнем с нововведения – номинации «Гран-при» – за заветную статуэтку в данной категории будут бороться проекты, которые попали в финал сразу в трех номинациях.

"Пропустить не могу прийти!" – а где вы поставите запятую, когда дело касается делового мероприятия в рамках премии "Поселок года"?

"Пропустить не могу прийти!" – а где вы поставите запятую, когда дело касается делового мероприятия в рамках премии "Поселок года"?
Конечно "Пропустить не могу, прийти!". Если вы поставили запятую именно там, для вас хорошая новость, мы готовы представить вам первых спикеров, которые помогут раскрыть все актуальные темы отрасли! Саша Лукич (Portner Architects, Руководитель бюро) – Микро-девелопмент элитных домовЕкатерина Коган (ФСК Family, Директор департамента маркетинга) – Как создать идеальный загородный продукт.

Стали известны имена финалистов второго тура премии "Поселок года"

Стали известны имена финалистов второго тура премии "Поселок года"
Заявки приняты, голоса отданы, ставок больше нет. Завершился второй этап отборочного тура премии "Посёлок года". Онлайн-голосование в личных кабинетах членов жюри состоялось, независимый консультант проверил результаты, и вот мы готовы назвать имена и финалистов. Лучший поселок класса КомфортКП "Grand Village Implozia", Строительная компания "Имплозия", Самарская областьКП "Алгоритм Стрельна", Группа Компаний Алгоритм, Санкт-ПетербургКП "Соловьи.

Апелляционный суд подтвердил законность требований компании "Фармстор" к Amgen

Апелляционный суд подтвердил законность требований компании "Фармстор" к Amgen
Amgen просил пересмотреть решение Арбитражного суда Москвы, который обязал компанию осуществить допоставку товара в адрес "Фармстор" на сумму более 1,7 миллиарда рублей. Апелляция подтвердила, что Amgen нарушил условия договора, отказывая поставлять товар. Судом установлено, что у Amgen отсутствовали технологические или экономические причины для отказа от поставки лекарственных препаратов в адрес "Фармстор". Спор возник в 2022 году, когда Amgen прекратил поставлять противоопухолевые препараты в "Фармстор" и расторг с ним договор в одностороннем порядке, вследствие чего "Фармстор" не смог обеспечить поставку лекарственных препаратов в больницы для лечения онкологических больных в 2022 году.

Выбор читателей

03/07ПндРозенбаум обратился к Путину с важным заявлением 04/07Втр88-летний Александр Ширвиндт срочно просит о помощи 04/07ВтрКак выглядит заброшенная вдовой могила Влада Листьева 03/07Пнд"Наше национальное достояние": Екатерина Гусева назвала величайшую артистку России 05/07СрдКитч и дурновскусие: как выглядит скандальная могила умершего 15 лет назад Танича 03/07Пнд"Это все очень заземляет": звезда российского кино оказалась среди трупов