Победители премии "Посёлок года 2023" получили заветные награды!

"Пропустить не могу прийти!" – а где вы поставите запятую, когда дело касается делового мероприятия в рамках премии "Поселок года"?

Конечно "Пропустить не могу, прийти!". Если вы поставили запятую именно там, для вас хорошая новость, мы готовы представить вам первых спикеров, которые помогут раскрыть все актуальные темы отрасли! Саша Лукич (Portner Architects, Руководитель бюро) – Микро-девелопмент элитных домовЕкатерина Коган (ФСК Family, Директор департамента маркетинга) – Как создать идеальный загородный продукт.