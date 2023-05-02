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Вторник 2 мая

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Апелляционный суд подтвердил законность требований компании "Фармстор" к Amgen

Апелляционный суд подтвердил законность требований компании "Фармстор" к Amgen

Amgen просил пересмотреть решение Арбитражного суда Москвы, который обязал компанию осуществить допоставку товара в адрес "Фармстор" на сумму более 1,7 миллиарда рублей. Апелляция подтвердила, что Amgen нарушил условия договора, отказывая поставлять товар. Судом установлено, что у Amgen отсутствовали технологические или экономические причины для отказа от поставки лекарственных препаратов в адрес "Фармстор".

Спор возник в 2022 году, когда Amgen прекратил поставлять противоопухолевые препараты в "Фармстор" и расторг с ним договор в одностороннем порядке, вследствие чего "Фармстор" не смог обеспечить поставку лекарственных препаратов в больницы для лечения онкологических больных в 2022 году.

Производитель, занимающий доминирующее положение на рынке обязан вести открытую коммерческую политику, соблюдать условия договоров, а также обеспечить поставки каждому дистрибьютору в целях снабжения больниц и доступности лекарств для пациентов. Имея договорные отношения с дистрибьюторами, у которых заключены государственные контракты, производитель должен соотносить коммерческие интересы и потребности госпитального рынка.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступило в силу 27 апреля. Amgen должен допоставить "Фармстор" дорогостоящие лекарственные препараты "Вектибекс", "Эксджива", "Энплейт" в срок до 16 мая.

"Фармстор" сможет закрыть неисполненные государственные контракты и поставить в лечебные учреждения лекарственные средства.

2 мая 2023, 22:54
Фото: Andy Dean / http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Победителей премии "Поселок года" объявят 29 июня

Победителей премии "Поселок года" объявят 29 июня
Более 30 профессионалов отрасли усердно всматривались в каждый из поселков, чтобы по достоинству оценить отличительные особенности и необычные фишки проектов. Баллы расставлены, теперь на сцену выходит независимый консультант премии – компания "Технологии доверия", которая проведет аудит голосования и подсчитает все голоса. Номинации, в которых идет борьба:Лучший поселок класса КомфортЛучший поселок класса Бизнес – Москва и областьЛучший региональный поселок класса БизнесЛучший поселок класса ЭлитЛучший проект-концепция посёлка класса Комфорт – Москва и областьЛучший проект-концепция регионального посёлка класса КомфортЛучший проект-концепция посёлка класса Бизнес – Москва и областьЛучший проект-концепция регионального посёлка класса БизнесЛучший проект-концепция посёлка класса ЭлитЛучший поселок таунхаусовЛучший коттеджный поселок без подрядаЛучший мультиформатный посёлок Москвы и МОЛучший региональный мультиформатный посёлокЛучшая концепция инфраструктуры/благоустройстваПоселок с лучшей архитектуройИмена счастливчиков, прошедших далее по турнирной таблице, будут объявлены 12 мая.

МРТ-обследования: советы тем, кто ищет клинику

МРТ-обследования: советы тем, кто ищет клинику
Статья не является медицинским пособием и носит ознакомительный характер. Узнать о показаниях, противопоказания и ограничениях при проведении МРТ вы можете только у квалифицированного врача. Диагностика – важный этап в профилактике и лечении любых заболеваний.

Потребительский кредит не выходя из дома

Потребительский кредит не выходя из дома
Тинькофф банк является одним из самых популярных банков. Несмотря на то, что он полностью виртуальный, и отделения для обслуживания клиентов в нем отсутствуют, многие продукты очень востребованы из-за выгодных и интересных условий. Одна из самых популярных услуг – потребительский кредит. Заявку на него можно отправить буквально в несколько кликов при минимальном наборе документов. Сделать это можно не выходя из дома. Для этого потребуется только паспорт и доступ к интернету. Особенности и преимущества потребительского кредита от ТинькоффНе требуется залог.

Как открыть зоомагазин с нуля: пошаговая инструкция

Как открыть зоомагазин с нуля: пошаговая инструкция
Открытие зоомагазина – это хороший бизнес, который может приносить стабильный доход. Но прежде чем начать, необходимо тщательно продумать все аспекты, связанные с открытием такого бизнеса. В этой статье мы рассмотрим шаги, которые нужно сделать для открытия зоомагазина, и дадим советы, как сделать этот процесс максимально успешным. Шаг 1: Исследуйте рынок и выберите местоПервый шаг в открытии зоомагазина – это исследование рынка.

Только мысли все о нем и о нем… О Поселке года!

Только мысли все о нем и о нем… О Поселке года!
Оргкомитет федеральной премии по загородной недвижимости "Поселок года 2023" с радостью анонсирует хедлайнера церемонии награждения. Гости мероприятия проведут вечер в компании российской певицы, поэтессы и композитора Ирины Дубцовой! Автор хитов «О нем», «Люба – Любовь», «Медали», «Люби меня долго», «Факт» поразит уникальным вокальным диапазоном всех участников и лауреатов вечера.

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