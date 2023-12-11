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Понедельник 11 декабря

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Праздник для малышей: телеканал "Карусель" приглашает на новогоднюю елку

Праздник для малышей: телеканал "Карусель" приглашает на новогоднюю елку

Семь легендарных и значимых героев телеканала "Карусель" впервые появятся на одной сцене.

Сказочная история будет разворачиваться вокруг прекрасной Царевны, героев мультфильма "Простоквашино", инопланетного друга Лунтика, активных Волка и Зайца из легендарного мультфильма "Ну, погоди", жителей "Дракошии", семейства Оранжевых коров и любопытного Умки. Все вместе они будут развлекать юных зрителей на сцене московского Crocus City Hall. Телеканал "Карусель" приглашает на новогоднюю елку, которая пройдет с 23 декабря 2023 года по 7 января 2024 года.

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

Побывав на сказочном празднике, юные зрители, а также их родители выяснят, как на свет появляются их обожаемые мультипликационные фильмы. Согласно легенде, дети, словно звездные искры, вылетают из волшебной Карусели, чтобы стать благородными и смышлеными. Однако, чтобы Карусель продолжала работать, необходимо позвать главного новогоднего волшебника – Деда Мороза, который с помощью своего ключа вновь заведет Карусель. И какая же сказка без злодеев. В этот раз коварные подстрекатели захотят испортить малышам праздник, украв ключ. Спасти ситуацию помогут персонажи мультфильмов и любимые зрители.

Неважно, в какой сектор Crocus City Hall вы приобретете билет. Организаторы уверяют, что из любой точки зала зрители смогут получить яркие и непередаваемые эмоции. Во время шоу над концертным залом пролетит огромный дирижабль, а лазерные спецэффекты и масштабные видеопроекции дополнят захватывающий эффект.

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
11 декабря 2023, 15:35
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Куда сходить на новогодние праздники в Москве: топ событий для детей и взрослых

Фото: Crocus City Hall
Фото: VK Stadium
Фото: Дворец спорта &quot;Динамо&quot;
Фото: Мосфильм

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