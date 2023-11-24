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Пятница 24 ноября

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Зрители шоу "Елка телеканала Карусель" в Крокусе получат шанс стать звездами телевизионного эфира

Зрители шоу "Елка телеканала Карусель" в Крокусе получат шанс стать звездами телевизионного эфира

Впервые шоу будет транслироваться на телеканале "Карусель", а съемка телеверсии будет проходить 25 декабря 2023 года. Лишь в этот день каждому зрителю выпадет возможность попасть в кадр и увидеть себя по телевизору после Нового года!

Съёмка проводится на протяжении всех сеансов, но в сокращённую телевизионную версию войдут не все сцены масштабного зрелища — насладиться представлением в полном объеме смогут лишь зрители в зале. В этом сезоне "Елка телеканала Карусель" в Крокусе подарит незабываемый новогодний праздник всем поклонникам российской анимации.

Масштабное шоу впервые представит на одной сцене семь легендарных брендов телеканала. В одном сказочном сюжете объединятся очаровательные Царевны, жители Простоквашино, милый Лунтик с друзьями, неугомонные Волк и Заяц из "Ну, погоди!", весёлые обитатели "Дракошии", доброе семейство Оранжевых коров и любознательный Умка! Всех знакомых персонажей соберёт на сцене Crocus City Hall лидер индустрии семейных развлечений — продюсерский центр "Седьмая Радуга". Шоу пройдут с 23 декабря 2023 года по 7 января 2024 года.

Фото: Crocus City Hall

Посмотрев шоу "Елка телеканала Карусель" в Крокусе, юные зрители и их родители смогут узнать волшебный секрет создания любимых мультфильмов. Ежегодное новогоднее шоу в Крокусе уже долгие годы подтверждает статус самой масштабной и высокобюджетной детской елки страны. Это репутацию подкрепляют регулярные визиты звездных гостей, выбирающих для своей семьи наиболее яркие и зрелищные постановки, тысячи счастливых отзывов в соцсетях и самые высокие строчки в рейтингах столичных новогодних развлечений.

В портфолио продюсерского центра "Седьмая Радуга" 25 лет опыта работы и 833 шоу, которые посетило более 7 000 000 зрителей. Елка 2023-2024 обещает быть особенной благодаря созвездию популярных брендов, самым современным сценическим технологиям, фантазийным костюмам и сотням артистов в команде!

Билеты уже можно приобрести на сайте https://www.7-raduga.ru/.

На все сеансы 26, 27, 28 и 29 декабря действует особая скидка в 10%.

24 ноября 2023, 12:03
Фото: Crocus City Hall

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BRICS+ Fashion Summit: новая эра модной индустрии

BRICS+ Fashion Summit: новая эра модной индустрии
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Создатели "Мульт и Елка" в VK Stadium представили тизер шоу с блогером Миланой Хаметовой

Создатели "Мульт и Елка" в VK Stadium представили тизер шоу с блогером Миланой Хаметовой
В коротком ролике главная героиня готовится к событию вместе с популярными персонажами студии "Союзмультфильм" Концепт анимационного тизера погружает зрителя в волнительный процесс подготовки к празднику.

В столичном VK Stadium состоится премьера новогоднего шоу в уникальном формате "Мульт и Елка"

В столичном VK Stadium состоится премьера новогоднего шоу в уникальном формате "Мульт и Елка"
Главными героями представления станут самые популярные персонажи студии "Союзмультфильм" и блогер-миллионник Милана Хаметова. Москвичей и гостей новогодней столицы ждут 32 шоу, которые пройдут с 27 декабря по 7 января включительно для родителей и детей от 0 до 12 лет.

"Елка телеканала Карусель" в Крокусе подарит незабываемый новогодний праздник всем поклонникам российской анимации

"Елка телеканала Карусель" в Крокусе подарит незабываемый новогодний праздник всем поклонникам российской анимации
В одном сказочном сюжете объединятся очаровательные Царевны, жители Простоквашино, милый Лунтик с друзьями, неугомонные Волк и Заяц из "Ну, погоди!", весёлые обитатели "Дракошии", доброе семейство Оранжевых коров и любознательный Умка! Всех знакомых персонажей соберёт на сцене Crocus City Hall лидер индустрии семейных развлечений – продюсерский центр "Седьмая Радуга". Шоу пройдут с 23 декабря 2023 года по 7 января 2024 года. Посмотрев шоу "Елка телеканала Карусель" в Крокусе, юные зрители и их родители смогут узнать, как появляются любимые мультфильмы.

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