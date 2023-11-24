"Елка телеканала Карусель" в Крокусе подарит незабываемый новогодний праздник всем поклонникам российской анимации

В одном сказочном сюжете объединятся очаровательные Царевны, жители Простоквашино, милый Лунтик с друзьями, неугомонные Волк и Заяц из "Ну, погоди!", весёлые обитатели "Дракошии", доброе семейство Оранжевых коров и любознательный Умка! Всех знакомых персонажей соберёт на сцене Crocus City Hall лидер индустрии семейных развлечений – продюсерский центр "Седьмая Радуга". Шоу пройдут с 23 декабря 2023 года по 7 января 2024 года.

Посмотрев шоу "Елка телеканала Карусель" в Крокусе, юные зрители и их родители смогут узнать, как появляются любимые мультфильмы. По легенде, они, будто звездные искры, вылетают из волшебной Карусели. Благодаря им дети становятся добрыми и умными. Мало кто знает секрет: чтобы Карусель не останавливалась, главный зимний волшебник Дед Мороз каждый Новый год заводит Карусель волшебным ключом – и она продолжает дарить ребятам новые чудесные мультфильмы. Но коварные злодеи решили помешать Деду Морозу подарить праздник детям. Их план – украсть волшебный ключ и заменить добрые мультфильмы вредными, тогда малыши вырастут капризными и злыми. Чтобы спасти волшебную Карусель, понадобится помощь всех мультгероев и зрителей, собравшихся в Crocus City Hall.

В любом секторе Crocus City Hall зрители смогут испытать яркие впечатления от шоу и получить незабываемые эмоции. Обзор с балкона позволит в полной мере восхититься широтой и масштабом высокобюджетного шоу. Именно здесь будет рукой подать до летящего над зрителями дирижабля, а панорама сцены с грандиозным видеомэппингом и лазерными спецэффектами заставит сердце биться чаще. Именно на балконе начинаются интерактивные игры с надувными предметами, падающими с потолка, а 4 огромных экрана позволяют в мельчайших подробностях увидеть происходящее на сцене даже самым маленьким зрителям. Вип-ложи Crocus City Hall сделают посещение шоу максимально комфортным – помимо потрясающего вида на сцену здесь доступны опции индивидуального ресторанного обслуживания, отдельного входа в Crocus City Hall, отдельного гардероба, комфортабельной приватной зоны отдыха, доступа к туалетным комнатам и безлимитного Wi-Fi.

Ежегодное новогоднее шоу в Крокусе уже долгие годы подтверждает статус самой масштабной и высокобюджетной детской елки страны. Это репутацию подкрепляют регулярные визиты звездных гостей, выбирающих для своей семьи наиболее яркие и зрелищные постановки, тысячи счастливых отзывов в соцсетях и самые высокие строчки в рейтингах столичных новогодних развлечений. В портфолио продюсерского центра "Седьмая Радуга" 25 лет опыта работы и 833 шоу, которые посетило более 7 000 000 зрителей. Ёлка 2023-2024 обещает быть особенной благодаря созвездию популярных брендов, самым современным сценическим технологиям, фантазийным костюмам и сотням артистов в команде!

Билеты уже можно приобрести на сайте https://www.7-raduga.ru/.

На все сеансы 26, 27, 28 и 29 декабря действует особая скидка в 10%.