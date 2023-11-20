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Confetto компании Marazzi продолжает линейку покрытий с эффектом ручной работы

Confetto компании Marazzi продолжает линейку покрытий с эффектом ручной работы

Один из лидеров рынка облицовочных материалов, Marazzi, представляет новую серию плитки, обращенную к истокам керамики. Плитка малого формата чествует изделия, полученные в результате кустарного мастерства, но при этом делает ставку на инновационные технологии.

Коллекция Confetto – достойное продолжение масштабной линейки мелкоформатных покрытий итальянского производителя, вобравшей в себя красоту традиционной майолики, но интерпретированной с учетом актуальных тенденций. Как часть Crogiolo новинка предлагает широкий спектр решений в рамках профессиональных и любительских проектов, направленных на создание уникальных, полностью адаптированных к современным требованиям пространств.

Керамогранитная плитка серии выпущена квадратной (10х10 см) и прямоугольной (5х15 см) формы, каждая из которых обыграна в широкой гамме оттенков. Палитра Confetto чрезвычайна разнообразна и вдохновлена природными элементами. Теплые и более прохладные тона образуют в пространстве притягательную и комфортную среду, открывая безграничные возможности для цветовых сочетаний. Например, базовые белый, черный или бежевый можно комбинировать с зеленым, голубым или розовым.

Фото: пресс-служба

Поверхность моделей – полуматовая. По внешнему виду она схожа с глазурью, использующейся в производстве драже. Помимо визуальной мягкости, текстура покрытий приятна на ощупь, что достигнуто посредством специальных методов производства.

Фото: пресс-служба

Объектами декорирования могут стать стена и пол, а также отдельные предметы обстановки. При всей своей аутентичности данный керамогранит – инновационный материал, демонстрирующий приверженность высоким технологиям.

Фото: пресс-служба

Так, прекрасным дополнением коллекции сделали рельефные изделия, позволяющие выстраивать объемные композиции, обращенные к новаторским разработкам выдающегося керамиста своего времени, скульптора и дизайнера Антонио (Нино) Карузо, который более пятидесяти лет назад сотрудничал с брендом Marazzi. Плитка 5х15 см представлена со структурированной лицевой стороной, полученной в результате вытянутого овальной формы углубления. В контексте настенной облицовки 3D модели создают интересную игру света и тени, независимо от естественного или искусственного освещения. Это отличный способ сделать элегантный акцент на вертикальной поверхности или подарить новую жизнь мебели путем несложного, но необычайно эффективного декоративного приема.

Источник: https://www.keramogranit.ru/

20 ноября 2023, 10:00
Фото: пресс-служба

Объявлены лауреаты премии "Марка №1 в России 2023"

Объявлены лауреаты премии "Марка №1 в России 2023"
Стали известны лауреаты ежегодной Национальной премии доверия покупателей МАРКА №1 в РОССИИ 2023. Процесс голосования проходил с сентября по октябрь 2023 года, в ходе которого россияне выразили свое отношение к различным товарам и услугам, указав в анкетах названия любимых компаний и брендов.

Рекомендации от OZON: как не допустить появление молочницы

Рекомендации от OZON: как не допустить появление молочницы
Молочница – распространенное грибковое заболевание, которое привносит ожидаемый дискомфорт в жизнь миллионов женщин. Несмотря на его тривиальность, важно вовремя лечить недуг, используя, в том числе свечи от молочницы и другие средства, а еще лучше – создавать такие условия, при которых развитие заболевание будет маловероятным. Внимание! Материал носит ознакомительный характер.

Витрина достижений Новосибирской области на Международном форуме-выставке "РОССИЯ"

Витрина достижений Новосибирской области на Международном форуме-выставке "РОССИЯ"
Новосибирск по праву называют культурно-научной столицей, транспортно-логистическим хабом страны и образовательно-промышленным центром России. В этом можно убедиться, посетив современный и высокотехнологичный стенд региона на Международном форуме-выставке "РОССИЯ", который начнёт свою работу 4 ноября в г. Москве на территории ВДНХ. Стенд Новосибирской области будет представлен в форме треугольника, по принципу знаменитой формулы успеха академика Лаврентьева, основателя новосибирского Академгородка.

Новосибирская область представит на Международной выставке "РОССИЯ" свои достижения

Новосибирская область представит на Международной выставке "РОССИЯ" свои достижения
Новосибирская область представит на Международной выставке "РОССИЯ" свои достижения Третий город-миллионник страны подготовил обширную программу для представления своего региона на форуме-выставке "РОССИЯ". На площадке Новосибирской области будет представлен весь потенциал молодого и современного региона в концепции "треугольника Лаврентьева" – наука, образование и производство.

Биржи без KYC: как можно торговать анонимно?

Биржи без KYC: как можно торговать анонимно?
Когда криптовалюты только появились, то одним из их основных преимуществ считалась анонимность. Но прошло время и стало ясно, что это открывает множество возможностей для преступлений, таких как отмывание денег. Поэтому биржи и сервисы стали вводить проверку личности пользователя (KYC), чтобы быстро определять, кому принадлежат подозрительные транзакции и заблокировать их. Эксперты Profinvestment собрали список криптобирж без обязательной верификации — на них можно торговать анонимно, если не использовать фиатные деньги.

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