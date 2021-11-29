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21 ноября 2021 в концертном зале "Останкино" наградили победителей фестиваля "Телемания"

21 ноября 2021 в концертном зале "Останкино" наградили победителей фестиваля "Телемания"

21 ноября 2021 во Всемирный день телевидения в концертном зале "Останкино" состоялась церемония закрытия Международного открытого молодежного фестиваля телевизионных программ и фильмов "Телемания", учрежденного Институтом кино и телевидения (ГИТР).
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Мероприятие проводится при поддержке Международной академии телевидения и радио (IATR). В 2021 году фестиваль получил грант от Федерального агентства по делам молодежи.

В 2021 на конкурс пришло около 600 заявок из России, Украины, Беларуси, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Армении, Грузии, Китая, Тайваня и др. стран. В шорт-лист было отобрано 47 работ для 15 номинаций. В рамках фестиваля прошли кинотеатральные и онлайн-показы, а также мастер-классы от профессионалов медиаиндустрии.

Юрий Литовчин, ректор Института кино и телевидения (ГИТР): "Мы задумывали этот фестиваль в далеком 2003 году, где каждый студент нашего института мог попробовать свои силы, найти своего зрителя, услышать замечания от преподавателей. А теперь я, только посмотрев фотографии жюри, посмотрев шорт-лист, количество стран, количество участников, количество серьезных профессионалов, которые участвуют в нашем фестивале, очень удивлен. Я хотел бы, чтобы наш фестиваль развивался, но, при этом, оставался той самой ступенькой для наших студентов, где они могут показать свои работы".

Работы номинантов по достоинству оценили члены Профессионального жюри фестиваля: режиссер Юрий Быков, директор по контенту SHOT TV Андрей Ульянин, журналист Давид Шнейдеров, продюсер Алексей Лихницкий, радиоведущий Влад Аганов, главный редактор интернет-портала ПрофиСинема Нина Ромодановская, вице-президент Творческого союза работников и ветеранов телевидения и радио Дмитрий Заслуев, заместитель директора Российского государственного архива кинофотодокументов (РГФКФД) Римма Моисеева, исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин, актриса Мария Поддубная. Молодежное жюри фестиваля составили студенты Института кино и телевидения (ГИТР).

В день закрытия фестиваля в концертном зале «Останкино» во Всемирный день телевидения в адрес участников «Телемании» прозвучали напутственные слова от известных деятелей кино и медиаиндустрии.

Максим Муссель, продюсер: "Короткое видео — это самая сложная визуальная форма, которую я знаю, и я уверен, что любую интересную историю можно рассказать за 30 секунд, максимум за минуту".

Александр Зиненко, журналист: "Наверное, это нормально, когда ты живёшь рядом с чудом, ты его не замечаешь, взгляд замыливается, и многих вещей ты просто не видишь. Хочу пожелать всем участникам фестиваля: пусть оптика никогда вас не подводит, особенно оптика вашей души".

Ольга Арлаускас, режиссер: "Мое сердце всегда в доке, потому что это настоящее. Как говорил великий Хичкок, в игровом режиссер на площадке — Бог, а в документальном Бог и есть режиссер".

Дмитрий Якунин, продюсер: "Я уверен, что будет телевидение! Со столетием, трехсотлетием телевидения всех заранее, заочно поздравляю!"

Иван Базанов, телеведущий: "Я прихожу на "Телеманию" с исключительно корыстными целями: посмотреть на подрастающих коллег в нашей профессии. Уж чего-чего, а талантливых репортеров нам на телеканале "Москва 24" всегда не хватает. Мы ждем новых и новых людей с горящими глазами! Так что те, кто себя проявляет, приходите к нам, как закончите институт, мы вас ждем".

Валерия Гавриловская, телеведущая: "Если какая-то ваша идея не зайдет зрителю, переходите к плану "Б", ищите другие идеи. Помните, что успех приходит к тем, кто не сидит на месте. Удачи!"

Жан Просянов, главный редактор Кино-Театр.Ру: "Благодаря интернету выросла еще одна индустрия. Все спорят: интернет, телевидение, кинопрокат… Это вообще не важно. Есть ремесло создания контента и искусство рассказывать истории. Так вот тот, кто владеет искусством рассказывать истории или заставляет других людей рассказывать истории как продюсер, тот и будет королем".

Андрей Ульянин, директор по контенту SHOT TV: "На фоне всего, что мне приходится отсматривать, фестиваль "Телемания" очень достойно выглядит, достойные работы. Нравится, что всевозможные темы рассматриваются и показываются. В общем, так держать!"

Нина Ромадановская, главный редактор интернет-портала ПрофиСинема: "Вы делаете отличный и живой фестиваль, мне очень понравилось. И, конечно, это отличная практика для вас в дальнейшей вашей жизни".

Давид Шнейдеров, журналист: "На мой взгляд, телевидение находится в глубоком кризисе, потому что телеканалами руководят старикашки, замшелые, дряхлые, безмозглые старикашки! А молодые, которые приходят им на смену, потакают публике и пытаются подражать безграмотным блогерам. Вы, студенты, будущие телевизионщики, должны построить новое телевидение, в котором не будет безграмотного дилетантизма блогеров и замшелого профессионализма стариков. За вами будущее. Дальше действовать будете вы!"

Нина Ведмицкая, режиссер, сооснователь Киношколы “Цех”: "Мне кажется, что очень правильно, что у такого большого и красивого фестиваля есть категория Junior. Индустрия молодеет, все больше ребят понимают и задумываются о профессиях. Мир для ребят открыт, и важно, чтобы у них тоже была возможность быть услышанными и увиденными".

Юрий Грибанов, генеральный директор Frank RG, сооснователь Киношколы “Цех”: “Мы работаем с детьми уже три года, и я заметил, что взрослые делают одну и ту же ошибку – недооценивают подростков. Они не требуют снисхождения, не требуют скидки, они вполне творчески самодостаточны. Единственное, что им требуется, это немного поддержки, наставничества и свобода. Мне кажется, уже поздно искать кадры в ВУЗах, уже пора идти в школу".

Сергей Ерофеев, менеджер советского, российского телевидения, телепродюсер: "Я согласен, что пришла пора уступить место молодым во всем. Они более талантливы, они более непредсказуемы, они нелинейны, и именно им предстоит делать телевидение будущего”.

Сергей Мац, режиссер: "Я не могу с этой сцены не сказать благодарности Институту кино и телевидения (ГИТР), который нам доверил внести в телевизионный университет нашу "игровую" компоненту. Дал нам возможность заниматься с нашими студентами”. Илья Шерстобитов, режиссер и продюсер, дополнил, что очень ждет следующей “Телемании”, чтобы показать свежие игровые работы своих студентов.

Наиболее ярким событием концертной программы "Телемании" стало выступление участников международного вокального шоу "Ты супер!" (НТВ).

Гран-при фестиваля "Телемания" единогласно присудили документальному фильму "Милюта". Картина рассказывает об одноименном самовольно заселенном заброшенном здании (сквоте) на Чистых прудах, где живут и работают художники, фотографы, музыканты, писатели и просто творческие люди.

Специальные призы от партнёров и спонсоров распределились следующим образом.
— Специальный приз за приобщение студентов к истории страны — "С Lейкой и блокнотном", руководители проекта Александра Рассадина, Глеб Протасенко (Институт кино и телевидения (ГИТР)

— Специальный диплом Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства просвещения Российской Федерации за креативный подход и оригинальность — "Постмодернизм в кинематографе", реж. Арина Воронина (Школа ГБОУ № 1793)

— Специальный приз от канала SHOT TV — "Авако", реж. Ксения Пчелинцева

— Специальный диплом Московской Епархиальной Комиссии по взаимодействию с вузами и научным сообществом Русской Православной Церкви — "Жизнь вечная", реж. Анна Бондарь (Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова)

— Специальный приз от бренда женской одежды LO — "Авако", реж. Ксения Пчелинцева

— Специальный приз от Российского государственного архива кинофотодокументов (РГФКФД) — "Родченко", реж. Иван Батурин (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения)

Сертификаты на годовое фестивальное продвижение от компании CINEPROMO получили 5 фильмов, включая конкурсную картину из Киргизии: «Милюта» и «Дан Вирлан» (реж. Даниил Демичев), «Скользкая дорога» (реж. Гульнара Айтмаматова), «Неправильные» (автор Инесса Хачатрян), «Бессонница» (реж. Леонид Никифоров). "Каждый год мы отбираем несколько работ и отправляем их в дальнейшее фестивальное путешествие. Авторы получают профессиональное развитие уже после того, как «Телемания» заканчивается", – отметила Елена Коржаева, исполнительный продюсер CINEPROMO.

Информационные партнеры фестиваля: CINEPROMO, Moviestart.ru, Кино-Театр.Ру,

Искусство кино, Типичная Москва, Time Out, ProfiCinema.ru, АртМосковия, Работники ТВ, REALISTFILM.INFO, Люди в культуре, КиноРепортер, ЦКК “Мотор”, Kinometro.ru, Гильдия неигрового кино, SHOT TV, Радио 1, Студенты Москвы, Дни.Ру, газета «Версия».

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Подробная информация о призерах: https://gitr.ru/news/obyavleny-prizyory-telemanii-2021/
Скачать фотографии можно по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/zy3InNsXbgxi0A

По вопросам получения дополнительной информации:

– Александр Скоробогатов – telemania@gitr.ru

– Елена Коржаева – cinepromo@yandex.ru, +79175594566

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