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Пресс-релизы
Рейтинг беспружинных матрасов от экспертов магазина "ОКматрас"

Рейтинг беспружинных матрасов от экспертов магазина "ОКматрас"

Эксперты интернет-магазина аксессуаров для сна "ОКматрас" составили собственный рейтинг лучших матрасов с упругим наполнителем без пружин. Для этого специалисты в течение нескольких месяцев изучали потребительский спрос и отзывы покупателей о разных по типу и цене моделях. В чарт лучших вошли и бюджетные беспружинные модели из искусственных вспененных материалов, и матрасы класса-премиум с дорогими натуральными наполнителями.
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На идею создания такого рейтинга экспертов торговой площадки натолкнула статистика, свидетельствующая, что именно беспружинные модели пользуются у покупателей наиболее высоким спросом. При относительно невысокой цене эти матрасы не уступают пружинным аналогам ни по комфорту, ни по ортопедическим качествам.

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Бюджетный сегмент

В категорию бюджетных, но качественных матрасов вошло изделие отечественного производителя Sontelle. Недорогая модель рулонного типа Libre Roll 12 R с массажным эффектом, который обеспечивается наполнителем RelaxFoam, имеет высоту 120 мм и продается по адекватной цене. Данные матрасы актуальны для нерегулярного использования, например для дачи или для гостевой спальни.

Фото: пресс-служба

Двусторонний матрас "зима/лето"

Довольно известная российская фабрика Dreamline выпустила на рынок двусторонний матрас Dreamroll Hard бюджетной ценовой категории. Преимуществом этого изделия является присутствие сторон разной структуры. Одна сторона модели наделена умеренной жесткостью, обеспеченной искусственным латексом. Она актуальна для холодной зимы. Вторая сторона выполнена из кокосового волокна, что придает ей ортопедические свойства и позволяет жаркими летними ночами отдыхать с комфортом.

Средняя ценовая категория

В этот разряд вошел матрас BeautyRoll Foam 14 Balance, выполненный без капли клея. Наполнителем здесь выступает гипоаллергенный и практичный пенополиуретан, который с одной стороны покрывает слой кокосовой койры, с другой – латекс. Соответственно, как и предыдущий вариант, этот тоже двусторонний, что позволяет с одинаковым комфортом использовать его и зимой, и летом.

Вторым в этой категории значится матрас от компании Sontelle – модель Sante Roll Hit Plus. Изготовлена она из нетоксичной и гипоаллергенной синтетической пены, покрытой плотным слоем кокосового волокна. В изделии присутствует рифленый слой RelaxFoam, обеспечивающий телу массажный эффект.

Фото: пресс-служба

Высокие модели класса "Премиум"

В эту категорию вошли две модели российского производителя Dreamline – DreamRoll MAX Latex и DreamLine Roll Massage Season Big. DreamRoll MAX Latex рассчитаны на большие двуспальные кровати. Матрасы из натурального и искусственного латекса наделены хорошим ортопедическим эффектом, в точности повторяют контуры тела спящего человека, благодаря чему позвоночник находится в правильном анатомическом положении.

DreamLine Roll Massage Season Big высотой 220 мм комплектуется наматрасником типа "зима/лето". Одна сторона чехла сшита из хлопкового жаккарда, другая – из шерсти овцы-мериноса. Наполнитель матраса хорошо вентилируется, обладает массажным эффектом.

Если вы хотите купить матрас, но затрудняетесь в выборе, позвоните менеджеру нашего магазина, который поможет вам приобрести правильную для вас модель.

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Фото: G Jackson / Arcaid / www.globallookpress.com
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