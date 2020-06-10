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Пресс-релизы
Фото: Пресс-служба Фото: Пресс-служба Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба Фото: Пресс-служба Фото: Пресс-служба

Рейтинг недорогих беспружинных матрасов

Фото: David Oxberry/moodboard/www.globallookpress.com
Эксперты магазина ортопедических матрасов и спальных аксессуаров МногоСна опубликовали собственный рейтинг изделий на основе упругих наполнителей. В ТОП магазина вошли как недорогие изделия из искусственных пен, так и матрасы премиум-сегмента с природными материалами внутри.
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Как отметили специалисты, создать рейтинг именно беспружинных моделей их подтолкнула статистика – все чаще потребители выбирают матрасы без пружин. Они не уступают пружинным ни в ортопедических качествах, ни в удобстве. Цена же на них часто даже ниже, чем на высокие матрасы с независимыми пружинами.

Бюджетная категория

Фото: Пресс-служба

Сегмент недорогих изделий представляет матрас российской фабрики Sontelle – Libre Roll 12 R, который поставляется в рулоне. Его преимущества – наполнитель RelaxFoam с массажным эффектом, высота всего 12 сантиметров и приемлемая цена. Это делает Sontelle Libre Roll 12 R оптимальным вариантом для гостевого спального места или для дачи

Двусторонний матрас

Фото: Пресс-служба

Также недорогой, но двусторонний матрас, представленный в рейтинге, принадлежит небезызвестной российской фабрике Dreamline. В отличие от предыдущей модели, Dreamroll Hard может использоваться как с умеренно-жесткой стороны с искусственным латексом, так и с "ортопедической" стороны с кокосовой плитой.

Средняя цена

Фото: Пресс-служба

Средний ценовой сегмент представляет матрас BeautyRoll Foam 14 Balance, собранный по технологии "без клея". Основа изделия – искусственная пена, но верхние комфортные слои выполнены из натурального латекса и кокоса. Матрас двухсторонний, одна сторона летняя, другая зимняя.

Фото: Пресс-служба

В эту же категорию попал еще один матрас от Sontelle: Sante Roll Hit Plus. Он изготовлен из экологически безопасной искусственной пены, дополнен слоем кокосового волокна. Как и у Libre Roll, у него есть слой RelaxFoam с рифленой поверхностью и массажным эффектом. Он улучшает циркуляцию крови.

Высокие матрасы

Категория "премиум" представлена продукцией Dreamline. В первую очередь эксперты отмечают высокие матрасы для больших двуспальных кроватей DreamRoll MAX Latex, которые выполнены из натурального и искусственного латекса. Одно из преимуществ модели – отличная анатомичность и ортопедичность. Матрас поддерживает позвоночник спящего в правильном положении.

Фото: Пресс-служба

Еще один матрас высотой 22 сантиметра DreamLine Roll Massage Season Big комплектуется чехлом "зима-лето". Он сшит из шерсти мериноса и хлопкового жаккарда: оба материала обеспечивают комфортную терморегуляцию в свой сезон. Дополнительные преимущества модели – вентилируемость наполнителя и массажный эффект верхнего слоя.

Фото: Пресс-служба

Итог

Выбор беспружинных матрасов очень велик. Позвоните в компанию МногоСна по тел 8-800-700-05-34, и мы поможем вам определиться с моделью. Или сделайте выбор самостоятельно на сайте mnogosna.ru

10 июня 2020, 09:50
10 июня 2020

Рейтинг недорогих беспружинных матрасов

Эксперты магазина МногоСна опубликовали рейтинг беспружинных матрасов

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