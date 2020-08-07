Сменился соперник Хусейна Байсангурова в бою 10 августа

Сменился соперник экс-обладателя континентальных титулов по версии WBO и IBF Хусейна "Бриллиант из Грозного" Байсангурова 16(14)-1-0 в поединке 10 августа в Москве в рамках боксерского шоу "Короли Нокаутов – 4". Вместо Александра Журавского из Казахстана на ринг выйдет Павел Мамонтов 12(1)-9-2 из Новоалтайска – экс-чемпион России-2011, экс-чемпион мира по версии Пан-азиатской боксерской ассоциации, претендент на континентальный титул WBA.



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