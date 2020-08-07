Сменился соперник Хусейна Байсангурова в бою 10 августа

Сменился соперник экс-обладателя континентальных титулов по версии WBO и IBF Хусейна "Бриллиант из Грозного" Байсангурова 16(14)-1-0 в поединке 10 августа в Москве в рамках боксерского шоу "Короли Нокаутов – 4". Вместо Александра Журавского из Казахстана на ринг выйдет Павел Мамонтов 12(1)-9-2 из Новоалтайска – экс-чемпион России-2011, экс-чемпион мира по версии Пан-азиатской боксерской ассоциации, претендент на континентальный титул WBA.
Журавский не смог вылететь из Павлодара в Алматы, а оттуда в Москву соответсвенно в связи с отменой целого ряда рейсов "Аэрофлота", закрытия границы из-за пандемии короновируса.
По словам менеджера казахского боксера Игоря Суделайнена, альтернативный вариант пересечения границы Казахстана с Россией на автомобиле также не представлялся возможным по ряду причин, в том числе и бюрократических.