День исполнения желаний и "Ночь кино" пройдут в музее-театре "Булгаковский Дом"

Масштабный праздник, посвященный всем мечтателям и их желаниям и чаяниям в музее-театре "Булгаковский Дом" в этом году совпадает со Всероссийской акцией “Ночь кино”, что станет поводом посетить сразу несколько мероприятий и стать частью необыкновенных событий.

29 августа в музее-театре "Булгаковский Дом" состоится сразу два больших события: атмосферная встреча всех мечтателей – "День исполнения желаний" и Всероссийская акция "Ночь кино".

Традиционное загадывание желаний в доме самого мистического писателя первой половины ХХ века Михаила Булгакова проводится традиционно уже много лет. Ведь знаменитый дом №10 по Большой Садовой славится своими необыкновенными и сверхъестественными событиями – в нем бывали, творили и мечтали самые талантливые люди. Многие свидетельствуют, что этот дом являлся источником по-настоящему необъяснимых вещей. Тайна этого места хранит встречу Сергея Есенина и Айседоры Дункан. Его стены стали убежищем для святой Матроны Московской.

Каждый день сюда приходят те, кто всем сердцем верит в чудо, оставляя здесь тысячи записок в специальном ящике под названием "Почта Любви", а последняя суббота августа традиционно становится знаковым днем, когда все эти письма распределяются по экологичным шарикам и запускаются в небо.

"Это традиционный семейный праздник, который мы готовим с особой любовью. Каждую последнюю субботу августа мы собираемся вместе с нашими постоянными посетителями и новыми гостями, как одна большая семья, загадываем желания и отпускаем их во вселенную, но кроме этой кульминации дня, мы готовим множество сюрпризов и досуговых мероприятий, которые дарят эмоции и впечатления всем, кто становится частью праздника! Поэтому мы с нетерпением ждем гостей в этот трогательный и насыщенный день!" – рассказывает исполнительный директор музея-театра "Булгаковский Дом" Наталья Склярова.

В этот день гостей ждет экскурсионная программа музея-театра "Булгаковский Дом", выставка картин, экскурсионная программа на Трамвае "302-БиС" под названием "Булгаков и его эпоха", викторины, конкурсы и фотозона во дворе музея-театра "Булгаковского Дома". В 17.00 посетители смогут увидеть ретро-пантомиму "Жизнь Ж", а после торжественного завершения праздника вечер превратится в литературно-театральный перформанс "Страшилки на ночь КИНО", который и откроет всероссийскую акцию в стенах музея-театра.

Зрители погрузятся в атмосферу культовых кино-страшилок: леденящие душу эпизоды из таких хитов как "Сияние", "Крик", "Эд Вуд", "Психо" и других заставят понервничать даже самых стойких любителей ужастиков, потому что именно в этом месте самые мистические события могут выйти за пределы экрана. Кроме известных зрителям фильмов и старой мульт-классики, гостей ждут современные короткометражные страшилки, снятые в лучших традициях хоррора молодыми режиссерами.

Литературная часть перформанса тоже будет посвящена великому и ужасному кинематографу, закулисным страстям, одержимым режиссерам и той самой атмосфере, ради которой раз за разом собираются зрители щекотать нервы и бояться вместе.

Подробная программа и билеты на сайте: https://dombulgakova.ru/?shows_id=3879