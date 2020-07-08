Международный музыкальный конкурс “Во весь голос” набирает участников четвертого сезона

2 июля стартовал прием заявок на международный музыкальный телевизионный конкурс "Во весь голос", в котором принимают участие талантливые дети и подростки с 12 до 17 лет из России и других стран, исполняющие песни на русском языке. Конкурс состоится в четвертый раз и во второй раз пройдет при поддержке Фонда президентских грантов, организаторы конкурса – Региональный благотворительный общественный фонд "Дети помогают детям" и Федеральное агентство "Россотрудничество".



Международный конкурс “Во весь голос” – первый и единственный телевизионный проект, который предложил участникам объединить команды разных стран. Команда каждой страны состоит из солиста, солистки и группы (дуэт, трио или квартет).

Участники конкурса представляют культуру своих стран и исполняют современные песни. Команды будут сформированы из заявок участников, так что шанс принять участие в конкурсе могут получить дети из любой страны. В 2019 году свои заявки присылали дети и подростки не только из стран СНГ и Европы, но также из Японии, Новой Зеландии, Мексики, Исландии и Бурунди. Победу в прошлом сезоне одержала команда Армении, наставницей которой была певица Маргарита Позоян.





"Этот проект – не просто талант-шоу. Это настоящая маленькая жизнь, где, между репетициями и в закулисной суете стираются все межнациональные границы" – рассказала Лина Арифулина, генеральный продюсер конкурса.





В рамках четвертого сезона проекта состоятся конкурсные вечера, посвященные творчеству Родиона Газманова и Евгения Крылатова. Также в честь 75-летия Победы в один из конкурсных вечеров прозвучат военные песни, которые исполнят конкурсанты из разных стран. Ведущий конкурса – неизменный Тимур Родригез.





Помимо соревновательной части, конкурсантов ждут лекции и мастер-классы от лучших педагогов России по вокальному искусству, актерскому мастерству и хореографии, практикумы по музыкальной аранжировке и поэзии.





Для участия в международном проекте, нужно заполнить заявку на официальном сайте vovesgolos.tv. В международном конкурсе приз будет присужден в 4 номинациях: Лучшая команда (страна), Лучший солист, Лучшая солистка, Лучшая группа.





В России параллельно состоится национальный этап конкурса – "Во весь голос Россия", заявки на него принимаются также до 30 августа. Членами жюри конкурса "Во весь голос Россия" стали Лина Арифулина, Маргарита Позоян, Марк Тишман, Родион Газманов.