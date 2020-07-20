VI Международный музыкальный фестиваль П.И. Чайковского пройдет в Клину

С 31 июля по 9 августа 2020 года в Клину пройдет долгожданный фестиваль, посвященный самому известному в мире русскому композитору, 180-летие которого отмечается в этом году, – VI Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского.

Вот уже шесть лет этот фестиваль ежегодно проводится на территории Государственного мемориального музыкального музея‑заповедника П.И.Чайковского в Клину в летнее время, неизменно привлекая к себе внимание не только широкой публики, представителей СМИ, но и профессионального музыкального сообщества.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации и Министерства Культуры Московской области.

"Фестиваль искусств П.И. Чайковского стал визитной карточкой культурной жизни Подмосковья. И это, во-многом, благодаря вдохновению и таланту звезд отечественной и мировой сцены, которые ежегодно участвуют в фестивале, а с этого года являются и его партнерами, – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова. – Однажды Петр Ильич написал в одном из писем: "Мне нигде не работалось так хорошо. Ни блеск швейцарских озер, ни пышное цветение флорентийской весны не пробуждали во мне того волнения, которое я испытывал здесь, в Клину". Именно поэтому Музей-заповедник Петра Ильича Чайковского исполнен его творчеством, его музыкальным языком. Мы стремимся к тому, чтобы наш фестиваль искусств отражал русскую культуру и в будущем появился в международной культурной афише".

С целью дальнейшего долгосрочного развития проекта был впервые сформирован Оргкомитет по проведению Фестиваля искусств П.И. Чайковского в Клину, куда вошли ведущие российские деятели искусства: Юрий Башмет, Денис Мацуев, Евгений Миронов, Дмитрий Бертман, Александр Чайковский, Владимир Федосеев, представители Министерства культуры РФ и Правительства Московской области.

С 2020 года Художественным руководителем фестиваля стал Юрий Башмет.

"Для меня Чайковский – самый любимый композитор. Именно его музыка, когда я еще учился в школе, изменила мой взгляд на профессию и именно благодаря тому, что я услышал его Шестую Симфонию, я и решил стать профессиональным музыкантом. Клин – совершенно особое место, с невероятной энергетикой и совершенно особой аурой. Попадая в Клин, в Дом – музей Чайковского, я каждый раз ощущаю эмоциональный подъем, с одной стороны, и большую ответственность за то, что будет происходить на сцене во время концерта. И похожие чувства испытывают все мои друзья – музыканты, которые приезжают на фестиваль. Я очень рад, что в этом году мы смогли создать очень важную структуру для создания долгосрочного плана развития фестиваля - Оргкомитет. И замечательно, что в состав Оргкомитета согласились войти люди одновременно очень известные, значимые для российской и мировой культуры, и одновременно с огромной теплотой и пиететом относящиеся к Петру Ильичу и Клину. Уверен, что впереди нас ждет еще много интересного и творческого", – говорит Юрий Башмет.

Программа фестиваля включает разные направления искусств, близкие самому Чайковскому: музыку, драматический театр, балет. В этом году среди главных участников форума – Евгений Миронов, Елизавета Боярская, Игорь Бутман, Денис Мацуев, Юрий Башмет, Владимир Федосеев, Николай Цискаридзе и многие другие.

Все концерты фестиваля пройдут в формате open air. На большой поляне Музея-заповедника будет установлена концертная площадка на почти 600 посадочных мест со специальной рассадкой зрителей. В данный момент ведется большая работа по формированию специальных правил обеспечения безопасности зрителей и участников фестиваля во время его проведения.

Также впервые будет создана выездная площадка фестиваля: ею станет единственная в Подмосковье сцена на воде в парке "Сестрорецкий", где 7 августа выступит уникальный Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением маэстро Башмета. Во время концерта произойдет смена двух поколений оркестрантов.

В программе фестиваля – как премьеры, так и любимая классика. Форум откроется 31 июля мировой премьерой музыкально-драматического действия "Ч+Ч", посвященного юбилеям П.И Чайковского и А.П. Чехова, с участием артистов театральной труппы музея-заповедника "Мелихово" "Чеховская студия" и оркестра "Новая Россия" под руководством Юрия Башмета.

Балетный вечер 1 августа будет представлен дивертисментом из фрагментов балетов П.И. Чайковского под руководством народного артиста России Николая Цискаридзе.

2 августа публику ждет спектакль-концерт "Онегин. Лирические отступления" с Евгением Мироновым и Елизаветой Боярской в главных ролях. Режиссером спектакля выступит Марина Брусникина.

7 августа – спектакль-концерт "Неизвестный Чайковский" в постановке Дмитрия Бертмана, с участием солистов театра "Геликон-опера" и БСО им. Чайковского под управлением Владимира Федосеева.

8 августа на той же большой сцене состоится концерт "Классика встречает Джаз" с участием Юрия Башмета, его "Солистов Москвы" и Игоря Бутмана и его биг-бэнда.

Завершится фестиваль 9 августа большим гала-концертом с участием Дениса Мацуева, Юрия Башмета и Государственного симфонического оркестра "Новая Россия".

Кроме того, в камерном зале состоятся концерты, посвященные молодому поколению музыкантов: гала-концерт молодых композиторов и гала-концерт юных музыкантов – стипендиатов Губернаторской стипендии и участников Международной академии фестиваля.

Как и в прошлые годы, большое внимание на фестивале будет уделено образовательным и просветительским проектам: Пройдет Вторая Международная музыкальная академия фестиваля и, впервые, состоится Международная научная конференция, посвященная 180-летию П.И. Чайковского, а также Школа молодых журналистов, пишущих о культуре.

С самого начала существования этот фестиваль занял важное место в культурной жизни страны как представительный музыкальный форум, в рамках которого выступают выдающиеся музыкальные коллективы и исполнители. Весной 2019 года фестиваль искусств П.И. Чайковского вошёл в Европейскую ассоциацию фестивалей, наряду с театральным фестивалем во французском Авиньоне и музыкальным в шотландском Эдинбурге.