Театр "Модерн" первым в Москве откроет свои двери для зрителей

Московский драматический театр "Модерн" открыл продажу билетов на август и сентябрь. Первые зрители смогут попасть в театр уже 18 августа.

Показы стартуют с "хитов" театра: 18 августа зрители смогут увидеть спектакль "NIRVANA" – яркую, пронзительную историю жизни и творчества кумира 90-х Курта Кобейна; 20 августа их ждет "Война и мир. Русский Пьер" – масштабная постановка романа-эпопеи Льва Толстого при участии знаменитого Хора имени Свешникова, которая уже получила колоссальный положительный отклик от зрителей и каждый раз собирает аншлаги.

Театр покажет оригинальный и стильный спектакль Юрия Грымова "На дне" (25 августа) – авторское прочтение пьесы Максима Горького, действие которой режиссер перенес на современную Рублевку. Также зрители смогут посетить искрометную комедию "Деревянный мальчик и мясная женщина" молодого режиссера Сергея Аронина; продюсером постановки выступил Ю. Грымов.

Как подчеркнул художественный руководитель театра Юрий Грымов, "Модерн" – первый столичный театр, который открывается после самоизоляции.

"Худруки московских театров, которые общаются друг с другом, сейчас обсуждают одно: начнутся ли продажи, вернется ли зритель? – прокомментировал он нынешнюю ситуацию. – Что означает: выживем ли мы? Выживут ли московские театры? А “Модерн” уже открыл продажу билетов. И какое же счастье я испытал, когда мне сообщили, что буквально за час со старта продаж зрители приобрели достаточно билетов!"

По его словам, в новом сезоне театр покажет сразу три большие премьеры.

– Спектакль "Человек с глазами Моцарта", поставленный к 75-летию Победы.

– Оригинальную постановку "Кладбище понтов", в которой одну из главных ролей исполнит Вячеслав Петкун (солист группы "Танцы минус").

– Спектакль "Женитьба", в котором главную роль исполнит Лолита Милявская.

"Зрители “Модерна” сделали нам лучший подарок, какой только может быть: они хотят вернуться в театр. Пусть это будет зал, заполненный, как сейчас положено, лишь наполовину, – все равно мы счастливы!" – отметил Юрий Грымов.