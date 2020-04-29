Head&Shoulders и Баста поддержат самоизолирующихся

Бренд Head & Shoulders запускает социальную кампанию в поддержку россиян, находящихся на самоизоляции, а также наиболее уязвимых слоев населения в период пандемии коронавируса COVID-19.

В рамках бессрочной благотворительной программы P&G "Забота в каждый дом" Head & Shoulders начинает помощь малоимущим семьям и одиноким пенсионерам и уже в апреле передаст более 30 тыс. бутылок собственного шампуня и кондиционера в партнерстве с Фондом продовольствия "Русь".

Параллельно с этим Head & Shoulders объявляет о запуске социальной кампании #ДалекоНоВместе, которая призывает жителей России по возможности оставаться дома и поддерживать друг друга в период пандемии COVID-19. Первым проектом в рамках кампании стал онлайн-квартирник Басты. 3 апреля музыкант провел акустический онлайн-концерт в YouTube, пообщался со зрителями трансляции и узнал, как они проводят время дома. В ближайшее время бренд запустит активацию с артистом в дополненной реальности, в рамках которой любой желающий сможет поддержать своих близких и родной город.

Алена Стрыгина, коммерческий директор категорий "Красота" и "Уход за волосами" Procter & Gamble в Восточной Европе рассказывает о кампании: "Сегодня всем нам крайне важно временно ограничить свои физические контакты и оставаться дома. Эта ситуация как никогда остро позволяет почуствововать необходимость в общении не только со своими близкими и друзьями, но и с коллегами, партнерами и просто единомышленниками. Несмотря на расстояние между нашими домами, городами, странами и континентами, мы призываем всех: поддержите любимых, позвоните старому знакомому, спойте любимую песню в интернете с любимым артистом или соседом по балкону. Это та поддержка, которая сегодня необходима каждому".

В поддержку всероссийского движения #остаюсьдома Head & Shoulders запускает социальную рекламную кампанию с Василием Вакуленко. В серии видеороликов, которые будут размещены на ТВ, в онлайн-медиа и социальных сетях, музыкант призывает всех жителей нашей страны оставаться дома ради родных и близких людей. Всего на эту кампанию бренд потратит около 30% от годового рекламного бюджета. Немаловажно, что семья Василия Вакуленко приняла участие в кампании на некоммерческой основе и впервые они все вместе участвовали в съемках социального ролика Head & Shoulders.

"Мы остаемся дома, и призываем каждого жителя нашей страны поступить таким же образом. Сделайте это ради себя, своих любимых и всего мира. А мы с Head & Shoulders сделаем так, чтобы вы не заскучали", – прокомментировал инициативу Василий Вакуленко (Баста).