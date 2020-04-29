Lay’s наградит чипсами ударников домашней самоизоляции

8 000 человек получат в благодарность за сознательное домоседство большой бокс чипсов, чтобы оставаться дома было еще вкуснее!
Совсем недавно мы отправлялись на поиски приключений и новых эмоций, выходя из дома. Сейчас все очень изменилось, но многие молодые люди не растерялись: у кого-то появились новые хобби, кто-то встречается с друзьями онлайн, а некоторые не упускают возможность наконец заняться домашними делами. Именно для таких деятельных и сознательных россиян Lay's запустил социальную инициативу: бренд при поддержке Ситимобил поблагодарит всех, кто остается дома, а заодно и поможет водителям, у которых временно сократилось число заказов.
Возможность получить подарок появится у авторов постов с хэштегами #сидимдома #лучшедома, #оставайтесьдома в 16-ти городах России. В Instagram представители бренда отметят аккаунты пользователей в сториз на официальной странице проекта @lays_home. Написав в Директ @lays_russia, пользователь получает уникальную ссылку на сайт. Для оформления доставки достаточно внести свои контактные данные по специальной форме.
Важно, что бренд уделяет внимание абсолютной безопасности таких доставок – они будут бесконтактными.
Доставят подарочные боксы водители, подключённые к сервису Ситимобил, у которых в текущей ситуации временно сократилось количество заказов. Проект Lay’s позволит поддержать их финансовое положение и даст им возможность дополнительного заработка.
Подробности акции на сайте.