В Москве пройдет онлайн-марафон по пристройству животных

25 апреля с 10:00 до 22:00 состоится важный этап акции – двенадцатичасовой благотворительный марафон. В прямом эфире кураторы покажут своих животных и расскажут о них подробнее. У каждого зрителя будет возможность задать любой вопрос о понравившемся ему четвероногом друге. Также к эфиру присоединятся звезды, ветеринары, кинологи, специалисты по поведению животных, команда проекта и многие другие. Смотрите нас в прямом эфире на youtube-канале, на страничках в социальных сетях Facebook и Вконтакте. Удачи в поиске настоящего друга!
Окно трансляции:
На страницах акции в FB и Instagram можно не только узнать информацию о животных в поиске дома – кошках и собаках, живущих на передержках, но и договориться о принятии одного из них в свою семью. Волонтеры с радостью познакомят вас, соблюдая все меры безопасности в текущей ситуации.