В Москве пройдет онлайн-марафон по пристройству животных

В Москве стартовала акция "Счастье с доставкой на дом" – социальный проект по пристройству животных на передержках в период самоизоляции. В акции принимают участие более 130 собак и кошек, которые ищут постоянный дом и любящих хозяев.



25 апреля с 10:00 до 22:00 состоится важный этап акции – двенадцатичасовой благотворительный марафон. В прямом эфире кураторы покажут своих животных и расскажут о них подробнее. У каждого зрителя будет возможность задать любой вопрос о понравившемся ему четвероногом друге. Также к эфиру присоединятся звезды, ветеринары, кинологи, специалисты по поведению животных, команда проекта и многие другие. Смотрите нас в прямом эфире на youtube-канале, на страничках в социальных сетях Facebook и Вконтакте. Удачи в поиске настоящего друга!

Окно трансляции:

На страницах акции в FB и Instagram можно не только узнать информацию о животных в поиске дома – кошках и собаках, живущих на передержках, но и договориться о принятии одного из них в свою семью. Волонтеры с радостью познакомят вас, соблюдая все меры безопасности в текущей ситуации.

В акции принимают участие: Союз волонтеров САО, фонд "Буду рядом", Котодом "Мурлыка", Приют Бирюлево, фонды "Собаки, которые любят", "Лапа дружбы", "Выше нос", Центр реабилитации "Своя стая" и еще десяток организаций.