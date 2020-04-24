Премия "Внедорожник года" объявляет всероссийский конкурс дизайна

В апреле в рамках профессиональной премии “Внедорожник года 2020” стартовал всероссийский конкурс на лучший дизайнерский проект внедорожника. Принять участие в конкурсе могут все желающие.

Совсем не обязательно быть профессиональным промышленным дизайнером, художником, или иметь отношение к автомобилестроению. Нет нужды и рисовать машину целиком в натуральную величину. Приз может достаться автору, оригинально изобразившему фрагмент панели приборов, обвеса, или даже колесного диска. Надо лишь иметь в виду, что у предоставивших законченный эскиз концепта будет больше шансов на победу.

Для участия в конкурсе дизайнов необходимо заполнить анкету участника на сайте премии и отправить свой дизайн-макет. Все заявки будут приниматься в срок до 1 августа 2020 года включительно.

Участники конкурса должны придерживаться определённой стилистической концепции, характерной для выбранного бренда, не создавать копий существующих решений и проектов. Жюри, в которое входят старшие преподаватели кафедры промышленного дизайна РГУ Дмитрий Щербаков и Александр Стрижак, завкафедрой промдизайна Наталья Казакова, директор Института дизайна Екатерина Гурова и сотрудник технического дизайна РТУ МРЭА Наталья Мильчакова, высшим баллом будут оценивать именно оригинальность идеи и уникальность проекта.

В августе 2020 года на церемонии награждения, которая пройдет в московском баре "Гусь и лиса". Победители и наиболее талантливые работы получат призы и памятные сувениры от организаторов Премии и спонсоров. При этом три лучших из них торжественно передадут в офисы автомобильных брендов, которые стали исходным материалом для воплощения дизайнерских идей.

"Внедорожник года" – ежегодная профессиональная премия автомобильных журналистов. Премия вручается с 2005 года. Она стала первой российской премией, профессионально оценивающей самый быстрорастущий сегмент автомобильного рынка – внедорожники и кроссоверы.