Забота в каждой капле: Fairy представляет коллекцию с натуральными маслами

Новая линейка Fairy Pure & Clean – это 100 % природные эфирные масла, высокое качество и эффективность Fairy, теперь в полностью перерабатываемой упаковке.

Лучшие разработки экспертов Fairy и сила природы объединились в новой коллекции Fairy Pure & Clean. Станьте ближе к природе с Fairy "Pure & Clean 100 % Натуральные ароматы" с эфирными маслами французских трав и итальянского бергамота и Fairy "Pure & Clean Без отдушек и красителей", созданным специально для тех, кто предпочитает нейтральные средства без запаха. Все средства дерматологически протестированы. Fairy Pure & Clean – это чистота и ароматы природы на вашей кухне.

Однако быть ближе к природе – значит не только выбирать продукты с безопасным составом, но еще и заботиться об экологии. Fairy ответственно относится к составу и технологиям производства своих средств для мытья посуды. Так, масло бергамота для создания аромата в новом Fairy "Pure & Clean 100 % Натуральные ароматы. Бергамот и имбирь" добывается на ферме в Италии, где цитрусовый фрукт выращивается в условиях устойчивого экологичного сельского хозяйства.

Все средства бренда Fairy производятся на заводах со статусом "Ноль производственных отходов на полигон", что означает, что все отходы идут на переработку и не подвергаются захоронению. Для производства средств для мытья посуды из новой коллекции Fairy "Pure & Clean 100 % Натуральные ароматы" и Fairy "Pure & Clean Без отдушек и красителей" используются полностью перерабатываемые бутылки.

Средства для мытья посуды Fairy отмывают до двух раз больше посуды, поэтому, используя Fairy, вы помогаете спасти планету от 500 миллионов пластиковых бутылок ежегодно, при этом способствуя сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу, эквивалентному выхлопам 20 000 грузовиков.

Формула Fairy бережно заботится об окружающей среде. В составе отсутствуют фосфаты, активные моющие компоненты полностью биоразлагаемы.

Fairy Pure & Clean справляется со сложными загрязнениями при любой температуре и прекрасно удаляет жир даже в холодной воде. Ученые доказали, что снизив температуру воды с 50 °С до 30 °С, вы потратите до 50% меньше энергии, чтобы сделать посуду чистой. Кроме того, c Fairy вы экономите воду, так как средство не требует замачивания и легко смывается.

"Современные потребители все чаще отдают предпочтение товарам с отметкой “эко”. Однако многие не знают критерии, по которым продукт можно отнести к категории “эко”. Наш подход основан на Анализе жизненного цикла продукта на всех этапах. Он позволяет комплексно оценить воздействие на окружающую среду: от закупки ингредиентов до использования и утилизации упаковки. Cогласно данным анализа, 90% воздействия на окружающую среду происходит на стадии использования средства для мытья посуды, так как для этого требуется большое количество воды, которую, зачастую, еще нужно нагреть электричеством. Поэтому создав Fairy Pure & Clean, мы стремимся донести до потребителя, что в продукте важен не только состав в виде натуральных ингредиентов и перерабатываемой упаковки, но и то, что с его помощью можно рационально использовать природные ресурсы, помогая природе даже в таких мелочах, как мытье посуды", – отмечает коммерческий директор сектора "Товары для дома" Procter & Gamble в Восточной Европе Роксана Станческу.

Fairy "Pure & Clean 100 % Натуральные ароматы. Лаванда и розмарин" создан с использованием лаванды из региона Прованс на юго-западе Франции. В процессе производства лаванда подвергается обработке водяным паром, в результате чего получается нежное эфирное масло.

Fairy "Pure & Clean 100 % Натуральные ароматы. Бергамот и имбирь" создан с использованием сложного по составу эфирного масла бергамота из региона Калабрия на острове Сицилия. Вот уже пятое поколение итальянской семьи фермеров Капуа выращивает этот цитрусовый фрукт.

Fairy "Pure & Clean Без отдушек и красителей" не содержит отдушек и красителей, при этом для ослепительного результата достаточно всего одной капли.

О сегменте средств для ручного мытья посуды

В 2019 году самым быстрорастущим сегментом в категории средств для ручного мытья посуды на российском рынке стали эко средства. По данным Nielsen рост составил 3,8% по сравнению с 2018 годом. Рост данной категории обусловлен растущим интересом потребителей к продуктам с безопасными и натуральными ингредиентами, а также заботой об окружающей среде. 61% потребителей предпочитают товары с маркировкой "эко" и 69% готовы платить больше за товары, безопасные для окружающей среды. При этом практически половина потребителей не знают, по каким критериям продукт можно отнести к "эко"/"био" товарам. Еще одним сдерживающим фактором является то, что потребитель не готов "экономить" на качестве. Абсолютное большинство по-прежнему отмечают, что самое важное в моющем средстве – это быстрое удаление жира. По прогнозам экспертов, тренд на экоориентированность продолжит расти вместе с популярностью здорового образа жизни и возврастающими угрозами для экологии. Если в мире количество активных граждан, старающихся делать все возможное ради блага планеты, составляет 34%, то в России – всего 9% (данные GFK 2019 г.)

[1] По сравнению с более дешевым средством, производимым компанией P&G