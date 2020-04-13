Oral-B запускает челлендж #OralBДелюсьУлыбкой

Самоизоляция закончится – впечатления останутся. Давайте наполним это время добрыми и позитивными моментами.

В последнее время ситуация в мире требует от нас быть ответственными, и мы вынуждены оставаться дома. Но это не повод отказываться от общения и ярких эмоций! В рамках бессрочной благотворительной программы компании Procter & Gamble "Забота в каждый дом" бренд Oral-B запускает самый позитивный челлендж этой весны – #OralBДелюсьУлыбкой!

Общайтесь с друзьями и близкими по видеосвязи и выкладывайте в Instagram скрины своих групповых звонков, где все участники улыбаются, и обязательно ставьте хэштеги #OralBДелюсьУлыбкой и #Заботавкаждыйдом. Пора снизить градус напряжения: поддержим друг друга и создадим атмосферу, в которой пережить самоизоляцию будет гораздо легче.

Каждый день авторы пяти лучших постов получают полезные подарки от Oral-B – одного из ведущих производителей средств для ухода за полостью рта и лидера инноваций для красоты и здоровья улыбки. В набор для победителей входят электрическая зубная щетка Oral-B D100 с возвратно-вращательной технологией, зубная паста и зубная нить – это именно то, что нужно, чтобы поддерживать гигиену полости рта сейчас, когда нет возможности обратиться к специалисту для проведения профессиональной гигиены.

Поделись и своей улыбкой – выкладывай свои скрины с 13 по 30 апреля 2020 года, и не забывай про хэштеги.