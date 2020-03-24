Президенту ТПП РФ Сергею Катырину подарили Бабу Ягу на экономическом форуме

Участники форума обсудили вопросы, охватывающие сферы экономического сотрудничества стран СНГ. Модератором дискуссии был Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Александр Лебедев.
Среди выступающих – вице-премьер российского правительства Алексей Оверчук, заместитель Министра иностранных дел России Александр Панкин, Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. На пленарном заседании обсуждалось множество вопросов, в том числе вопрос кибербезопасности, обеспечение и укрепление финансовой стабильности на пространстве Содружества, цифровой суверенитет и нейтралитет и другие темы.
Все участники форума получили "русские" подарки от самой народной бабушки – Бабы Яги (BABA YAGA): куклы, разнообразные гаджеты и миниатюрные машинки – копии легендарной "буханки" из СССР. Иностранные делегации проявили большой интерес к русской культуре; да и не только они. Так, Президент ТПП РФ Сергей Катырин тоже был очень рад получить в подарок маленькую "копию" Бабы Яги – интерактивную куклу – и другие подарки.