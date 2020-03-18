Корпорация Suzuki празднует столетие

На следующий год после смены названия на Suzuki Motor Co., Ltd (в 1954 году), компания выпустила Suzulight, первый серийный малолитражный автомобиль в Японии, и много других продуктов, ориентированных на потребителей.
В 1990 году было принято решение переименовать компанию в Suzuki Motor Corporation, что отражало активное развитие бизнеса и глобализацию компании. Путь длиной в 100 лет никогда не был простым. Преодолев ряд кризисов с момента основания, члены Правления Suzuki остались едины, как и раньше, и продолжают развитие бизнеса.
"Менеджмент корпорации Suzuki отмечает важность такой значимой даты и выражает свою готовность и далее следовать главному принципу основателя Suzuki – ориентированности на клиентов. Этот год символизирует начало новой вехи в истории корпорации, и мы все нацелены на то, чтобы добиться еще более потрясающих результатов", – отметил в своем обращении Почетный Председатель Suzuki Motor Company господин Осаму Сузуки.
По случаю столетия, Suzuki разработала специальный юбилейный логотип.
Форма знаков "0" символизирует столетие Suzuki, одновременно напоминая символ бесконечности ∞. Также в них читается силуэт шин, что олицетворяет мобильность. Три линии, следующие за ними, выражают захватывающие ощущения от вождения и одновременно символизируют линейки продуктов Suzuki: мототехника, автомобили и лодочные моторы.