Корпорация Suzuki празднует столетие

15 марта 2020 года, исполнилось 100 лет со дня основания корпорации Suzuki. История Suzuki берет свое начало в 1909 году, когда Мичио Сузуки основал небольшую компанию по производству ткацких станков. Она являлась предшественником более крупной производственной компании Suzuki Loom Manufacturing Co, основанной 15 марта 1920 года в Хамамацу (Префектура Сидзуока). С того момента Suzuki переориентировала свой бизнес на производство не только ткацких станков, но и мотоциклов, автомобилей, лодочных моторов, всегда адаптируясь к потребностям того или иного времени.

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