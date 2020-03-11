Анастасия Макеева: "Я никогда не попадусь на удочку Дон Жуана!"

"Девочкам всегда нравятся хулиганы и плохие мальчики: с ними весело, захватывающе и испытываешь бурю эмоций. – рассказывает Анастасия Макеева. – "Но я никогда не попадусь на удочку Дон Жуана, так как слишком прагматична, чтобы позволять себя использовать. И, в отличие от своей героини я никогда не стала бы мстить мужчине за измену. Мне жалко тратить на это свою жизнь. Считаю, что ее нужно посвящать строительству будущего, а не зацикливаться на прошлом".

В спектакле также есть загадочный персонаж – Исполнитель, чье появление повернет судьбу Дон Жуана на 180 градусов. Эту роль будет играть еще один дебютант жанра – Оскар Кучера, а также популярный артист кино и театра Джемал Тетруашвили (мюзикл "Двенадцать стульев", сериал "Светофор", "Москва. Центральный округ 3", "Каменская 3", "Дедушка моей мечты" и др).

6, 7 и 16 апреля на Большой сцене "Мюзик-холла" в Петербурге состоятся первые показы спектакля. А 8 апреля в Театриуме на Серпуховке премьеру увидят московские зрители.

В постановке мюзикла принимают участие артисты, хорошо известные поклонникам жанра: Мария Геворгян ("Призрак оперы"), Ольга Реутова ( "Дом 19|07", "Дом 19|07. Начало"), Игорь Портной ("Иисус Христос – суперзвезда", "Красавица и Чудовище", Zorro, "Звуки музыки"), Константин Барышников ("Алые паруса", "Маяковский", "Бал вампиров", "Мастер и Маргарита"), Сергей Борзов ("Призрак оперы"), Александр Казьмин ("Монте-Кристо", "Бал Вампиров", "Иисус Христос – суперзвезда", "Преступление и наказание", "Первое свидание").

Продюсер спектакля – Сергей Сорокин, работавший над обеими частями иммерсивного спектакля "Дом 19|07" и "Дом 19|07. Начало". Автор либретто Борис Комаров, композитор – Андрей Пурчинский.

Даты:

Санкт-Петербург - 6, 7, 16 апреля

Москва - 8 апреля

Где:

Санкт-Петербург - театр "Мюзик-холл" большая сцена

Москва – Театриум на Серпуховке.

Билеты: от 900 до 5000 рублей.