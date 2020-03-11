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“Биение. Сердце. Биение”: истории любви в стиле танго

Фото: пресс-служба
 22 апреля в Vegas City Hall состоится премьера уникальной постановки – танго-спектакля “Биение. Сердце. Биение” от команды Tango Banda. В центре внимания – аргентинское танго, самый страстный в мире танец, полный обостренных чувств и огненных эмоций 
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Именно на языке танца создатели постановки расскажут зрителям захватывающие истории о любви. Их героини – женщины с разными судьбами и разными характерами: “акула бизнеса”, “святая простота”, “в активном поиске”... Жизнь каждой из героинь меняется, когда на горизонте появляется “мужчина мечты”. Весь накал страстей, всю палитру человеческих отношений передадут танцевальные эпизоды, которые заставят сердца зрителей биться в едином ритме танго! При этом создатели спектакля поясняют: это не просто танцевальное шоу, а полноценный спектакль со своими сюжетными линиями и вокальными номерами. Но главная роль отдана настоящему аргентинскому танго в исполнении профессионалов высочайшего уровня.

Режиссер-постановщик спектакля – известный режиссер театра, кино и телевидения, сценарист и продюсер, лауреат премии “ТЭФИ” Феликс Михайлов. В его послужном списке – “Фабрика звезд” и “Ледниковый период”, “Звезды на льду”, “Цирк со звездами”, Новогодние ночи на Первом канале, церемонии открытия и закрытия Чемпионата мира по футболу, которые президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино назвал лучшими в истории.

“Самое завораживающее в танго – это страсть, темперамент, эмоции, скрытые за столь простыми и очень сдержанными движениями, – говорит Феликс Михайлов. – Для меня танго – возможность “войти внутрь” эмоции и разложить ее, как вещество, на химические элементы. Да, танго – это химия двух тел”.

В спектакле “Биение. Сердце. Биение” участвуют лучшие в стране танцоры танго – чемпионы России и Европы, призеры международных соревнований, участники мировых чемпионатов, звезды популярного проекта “Танцы на ТНТ”.

Tango Banda состоит из следующих пар:

ДМИТРИЙ ВАСИН и САГДИАНА ХАМЗИНА

Участники и хореографы проекта. Первая иностранная пара и первая пара из России, одержавшая победу в проходящем в Буэнос Айресе Чемпионате Мира по аргентинскому танго в категории “Сценическое Танго”. Эта категория отличается своей зрелищностью: танец включает акробатические элементы. В Чемпионате ежегодно принимают участие около 600 пар со всего мира.

КИРИЛЛ ПАРШАКОВ и АННА ГУДЫНО

ИЛЬЯ СКРИПКИН и ПОЛИНА БОКОВА

РОМАН КАРАЧЕВЦЕВ и ЕКАТЕРИНА ЦЫБРОВА

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВ и ЕКАТЕРИНА ТРУШИНА

АРТЕМ ИРЖЕВСКИЙ и ЛИЛИ ГОРГОДЗЕ

ДАМИАН МЕЧУРА и АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВА

За музыкальное сопровождение отвечает российский танго-оркестр SOLO TANGO ORQUESTA – победитель международных конкурсов, единственный европейский танго-оркестр, дважды номинированный на Первую интернациональную танго-премию в Аргентине “Premios Tango”.

В спектакле принимают участие профессиональные вокалисты:

АНТОН АНКУШИН

НАТАЛЬЯ ДЕМИДЮК

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ: ВАЛЬТЕР “ЧИНО” ЛАБОРДЕ – аргентинский певец, актер, телевизионный продюсер и режиссер, историк танго. Записав более 10 дисков с различными музыкантами, он совершил множество национальных и международных туров (Южная Америка, США, Европа, Скандинавия и Азия).

Чино Лаборде играет в популярных театральных постановках в Буэнос-Айресе. Он является создателем ставшего уже легендарным многосерийного документального фильма “Tango Pasion Argentina”, рассказывающего об истории зарождения и развития аргентинского танго.

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