Звезда шоу “Голос” сработалась с участником группы "АГОНЬ"

“Работа над альбомом длилась целый год. И это было очень тяжело для меня. У меня было очень много проектов – спектакли в театре, собственная вокальная школа, шоу “Голос”, концертная и продюсерская деятельность… Я просто не могла себе позволить закрыться в студии на 2-3 месяца и записать альбом, как делают другие артисты.

Все песни в альбоме авторские – либо мои, либо написанные для меня. Альбом "Несвободные" озаглавила одна из песен, которые будут в альбоме. На мой взгляд, это очень крутое название для альбома, который посвящен нашим ограничениям в области чувств и процессу освобождения от этих ограничений. В нем очень много любви, эротизма, попытка ответить на вопрос: "Какова цена свободы?"”, – рассказывает Наталья.

Концерт-презентация получился очень ярким и свободным в смысле атмосферы и восприятия. Этому немало способствовал Константин Боровский, который никогда не действует в рамках ограниченного формата – сплошной драйв, творчество и профессионализм.

“Наталья, безусловно, обладает сильной творческой энергией, потенциалом и харизмой настоящего артиста. Она знает, чего хочет, с ней интересно и приятно работать. Мы постоянно на связи, и она полностью вовлечена в процесс: предлагает, добавляет, объясняет, спрашивает и ищет совершенное решение. Моя задача – раскрыть эту яркую личность и героиню по-максимуму. Всегда очень интересно со свежим взглядом подойти к работе с новым для меня исполнителем. В то же время это и большая ответственность. Это располагает к интересному, открытому и точному сотрудничеству. Встретились мы неслучайно – нас свели друзья. Моя хорошая приятельница Рафа Франко познакомила меня с Натальей. Я очень ценю рекомендации коллег и друзей, всегда рассматриваю каждый подобный запрос как акт доверия, ценю желание артиста получить именно мое видение, опыт и арт-дирекшн. С радостью принял этот челлендж, тем более, что работаю с участниками телепроектов не впервые”,– поделился Константин.