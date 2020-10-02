Юбилейный, 55-ый сезон в Театре Наталии Сац

А в ноябре
2020 года театр поедет в Волгоград в рамках федеральной программы "Большие
гастроли", а в апреле 2021 года – в Вену со спектаклем "Картинки с выставки".
Традиционно театр будет активно участвовать в проведении Пятого фестиваля музыкальных театров "Видеть музыку", примет на своей сцене несколько спектаклей региональных музыкальных театров и покажет в рамках фестиваля две свои прошлогодние премьеры: камерный балет Кирилла Симонова "Картинки с выставки" на музыку М. Мусоргского и В. Миттерера и первую в России постановку оперы Ф. Гласса "Les Enfants Terribles / Жестокие дети" по мотивам романа Ж. Кокто в постановке Георгия Исаакяна.
В октябре театр порадует не только спектаклями для маленьких зрителей, но и взрослым репертуаром – рок-оперой "Повелитель мух", старинной оперой "Орфей", оперой на французском языке с субтитрами "Жестокие дети" и многими другими. Из детского репертуара зрителей ждут: 4 октября встречайте легендарный балет П.Чайковского "Щелкунчик" в постановке Н. Цискаридзе; еще одно творение П. Чайковского – балет "Спящая красавица" пройдет в Театре Наталии Сац 10 октября; бессмертную сказку Ганса-Христиана Андерсена "Дюймовочка" покажут 11 октября; 17 октября на сцене представят оперу-сказку "Двенадцать месяцев" – классику детской литературы Самуила Маршака, воплощенную в музыке известным петербургским композитором Сергеем Баневичем; а 24 октября премьера прошлого года снова предстанет перед зрителем – синтез оперы и балета в спектакле "Волшебная лампа Аладдина" поразит своей красочностью, огромным количеством смен декораций и чарующей музыкой; 28 октября покажут одноактовые балеты "Шахерезада" и "Жар-птица".
И это еще не все новости этого сезона – в театре начинается реконструкция Большой сцены и зрительского фойе, поэтому не откладывайте свой визит в Детский музыкальный театр имени Наталии Сац!
Сайт: http://teatr-sats.ru