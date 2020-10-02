Юбилейный, 55-ый сезон в Театре Наталии Сац

2020 год! Столько премьер так и осталось лежать и ждать своего часа в столах режиссеров и сценаристов. Но Детский музыкальный театр имени Наталии Сац решительно открывает свои двери в октябре в свой юбилейный 55-ый сезон и готовит для зрителей ни одну, ни две, ни три, а сразу четыре премьеры! Ими станут шуточный балет К. Симонова "Три поросенка" на музыку Ф. Пуленка и его же камерный балет "Карнавал" на музыку К. Сен-Санса и Ф. Шумана; музыкальный спектакль "В шесть часов вечера после войны" в постановке В. Меркулова, и мировая премьера оперы Михаила Броннера по книге Григория Остера "Вредные советы".



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