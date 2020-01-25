Пекинская утка и чайные церемонии: китайский новый год на фестивале волшебных фонарей

Коронавирус: эпидемия у границ России Рак у Заворотнюк: все подробности Дом-2 Форум Гороскоп

Топ новостей

Черной от горя Рязановой стало плохо у гроба сына
"Так быть не должно": люди заметили странности с Крымским мостом
"Вынужденная мера и огромный стресс": Варум объяснила причину эмиграции из России
Обнародована личная переписка Мишустина после назначения премьером
Необычная внешность сына Собчак поразила россиян
партнеры
Вторник 28 января
Лента новостей
14:31
Житель Подмосковья украл из храма ценную икону
14:24
"Покрыли уголовное преступление": сенсационное заявление по делу перевала Дятлова
14:12
В Новосибирске пассажирский самолет совершил экстренную посадку
14:09
Календарь красоты на февраль 2020 года
14:07
Под Иркутском грузовой поезд сошел с рельсов
13:49
Москвичей предупредили о резком похолодании
13:37
Сделал специально: поступок Путина свел украинцев с ума
13:16
Число жертв коронавируса перевалило за 100 человек
12:52
Кудрявцева грязно выругалась в ответ на дерзкие слова Боярского
12:41
В Охотском море затонуло рыболовецкое судно
12:21
Москвичи встали на защиту парка "Березовая аллея"
12:07
Под Иркутском двое мужчин убили собутыльников во время попойки
12:04
Михалкова сбежала после странного падения модели из окна ее квартиры
11:54
"Выглядит не очень": вид иссохшего Розенбаума вызвал шок
11:48
Soprano Турецкого: 10 лет успеха
11:35
Звезда "Глухаря" попала в больницу после аварии
11:14
Раскрыта схема увеличения пенсии на 30 тысяч рублей
11:09
В Томске перед отделением полиции бросили ребенка в инвалидной коляске
11:01
"Стала мамой!": в семье Пугачевой произошло пополнение
10:51
"Она спивается": бывший любовник бьет тревогу из-за певицы Ирины Отиевой
10:34
В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку
09:56
На Камчатке мужчина сломал сыну челюсть из-за бытовой ссоры
09:49
Россиян не выпускают из Китая из-за угрозы распространения коронавируса
09:11
"Я умираю": объявившаяся Наталья Андрейченко кричит от одиночества и болезни
09:03
"Прививка на всю жизнь": Соловьев публично разрыдался
08:46
Под Москвой девочка-подросток умерла по пути в школу
08:39
"Счастье любит тишину": Лазарев решился на крайние меры
08:23
"Нехорошо получается": 77-летняя Ангелина Вовк о свадьбе с молодым ухажером
08:16
Курс рубля остается под давлением из-за коронавируса
07:04
Куда надо смотреть 29 января: неожиданные обычаи на праздник Петра–полукорма
06:02
"Все это ошибка": Билли Айлиш прилюдно разнесла звезд на премии "Грэмми"
03:57
"Очень тяжелая ситуация": раскрыты подробности о здоровье Венцеслава из "Дома-2"
02:05
"Хочет быть матерью": разведенную Шурыгину уличили во вранье
00:09
Скрывают? Эксперт ошарашил заявлением после сообщения о коронавирусе в Москве
00:02
Ургант под одобрение россиян побил зазвездившегося Киркорова
21:53
"Волочкова отдыхает": семилетняя дочь Орбакайте обставила балерину
21:39
Онищенко объявил о наличии лекарства от нового коронавируса
21:19
"Принеси воды": задыхающийся от кашля сын Яковлевой начал бредить
21:15
"Писали всем друзьям": Барановская сбежала из России вместе с детьми от Аршавина
20:22
"Четыре часа просидела голой на сцене": Успенская поразила интимными фактами
20:02
"Давно ничего не вливают": скандальное заявление вскрыло постыдную тайну Зеленского
19:35
"Шутить с болезнями низко": побег больной раком Заворотнюк вызвал недоумение
18:43
Володин передал президенту Ирана приветствие от Путина
18:41
Путин назначил нового заместителя главы Росгвардии
18:17
Актер Сергей Селин предложил поднять зарплаты журналистам
18:17
Сын Андрейченко сообщил тревожную информацию о пропавшей матери
17:47
Юрий Чайка пообещал заметные перемены на Северном Кавказе
17:44
Москвичей ждет самый сильный снегопад с начала зимы
17:40
Симптомы коронавируса ужаснули народ
17:38
Володин напомнил о важности развития межпарламентских связей
17:13
"Афера": зарвавшуюся Бузову уличили в обмане ради наживы
17:07
Несмотря на санкции: Володин призвал Иран укреплять товарооборот
16:39
Украинский стоматолог пытался вывезти из России более 900 зубов
16:22
Российские биатлонисты прилюдно опозорились на Кубке мира
15:57
Коронавирус добрался до Украины: врачи Незалежной разводят руками
15:40
Распустившегося Домогарова погнали в шею
15:37
"Мой любимый": Дзюба страдает из-за смерти дорогого человека
15:09
85-летняя Наталья Фатеева встретила день рождения в невменяемом состоянии
14:52
Бузова ушла в отрыв в день снятия блокады
14:44
У пассажира летевшего в Москву самолета заподозрили коронавирус
14:35
В Новосибирске женщину с ребенком завалило упавшим с крыши снегом
14:14
"Просто клоун!": певец показал обнаженные ягодицы на красной дорожке
14:10
Актриса Голубкина попала в больницу
13:59
Под Петербургом таксист набросился с ножом на клиента
13:50
Боярский высказался о желании стать отцом на старости лет
13:41
На кладбище под Москвой нашли труп
13:22
Волочкова затряслась при виде кровавых выделений известной ведущей
13:02
Отказался от секса до брака: подробности личной жизни актера Биковича
12:57
Чем грозят российской Фемиде непродуманные реформы
12:56
Под Архангельском мужчина до смерти забил приятеля из-за беспорядка в доме
12:55
"Моя ошибка": Водонаева оправдалась после скандала
12:48
Ударит с новой силой: планы Путина повергли украинцев в шок
12:47
Всплыли данные о мистической смерти сына Раисы Рязановой
12:42
"Совершенно чудовищно!": Кожевникову разнесли в пух и прах
12:20
В работе Mail.ru произошел массовый сбой
12:09
Вскрылись грязные склоки ведущих "Давай поженимся!"
12:01
Бесследно пропала актриса Наталья Андрейченко
12:01
"Оба немножко стеснялись": актриса из фильма "Холоп" об интимном моменте с Нагиевым
11:59
Помогут отцу с работой: оставленных в Шереметьево детей поддержали
11:47
В Москве "заминировали" все станции метро
11:43
У сильно изменившейся Пугачевой не закрывается рот после пластики
11:39
Популярная певица без нижнего белья прикрыла интимные места куском ткани
11:19
Теперь точно: ученые доказали заразность рака
11:05
Оставшаяся без большой груди Лера Кудрявцева сообщила об онкологии
11:04
Коронавирус в Москве: заявление известного эксперта привело в ужас
10:57
Невнимательная пассажирка отдала таксисту 500 евро вместо 500 рублей
10:51
Звезда сериала "Кухня" Лавыгин женился на известной актрисе
10:35
Врачи перечислили симптомы коронавируса
10:27
На юных россиянок в Германии вылили ушат помоев
10:14
При ракетном обстреле посольства США в Ираке пострадали несколько человек
10:02
"Я знаю настоящие факты": подруга о том, кто заинтересован в распаде семьи Пелагеи
09:48
Вылетевший в Москву лайнер подал сигнал тревоги из-за анонимной угрозы
09:42
Сияет от счастья: Брэд Питт с Дженнифер Энистон милуются в открытую
09:33
В России подскочили цены на йод
09:11
Назван источник коронавируса
09:08
Новые детали второй беременности Анны Курниковой
09:05
Хилькевич приперта к стенке из-за смертельного коронавируса
08:51
На Урале многодетная мать постирала в машинке новорожденного
08:36
Крайне недоволен: Макрон прошелся по Зеленскому
08:25
Неузнаваем и с другой: появилось фото Чернышева после известия о раке у Заворотнюк
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ERA: новое мистическое шоу покажут в Москве
"Растерзали каннибалы в Перу": появились новые данные о пропавшей за рубежом Боне
Приватный разговор Галкина об Орбакайте стал достоянием общественности
Известие о смертельном диагнозе добило Кудрявцеву
Шокирующее фото Андрея Малахова стало сенсацией
"Вот так вот тебя взасос": Волкова рассказала о связи с Абдуловым
Пресс-релизы

Пекинская утка и чайные церемонии: китайский новый год на фестивале волшебных фонарей

Фото: пресс-служба
С 25 января по всему миру начинается двухнедельное празднование Китайского Нового года, который принято считать настоящим Новым годом. Китайский новый год, после 1911 года получивший название "Праздник весны", с давних пор является самым главным праздником в Китае. А заканчивается он праздником фонарей, который и стал вдохновением для Фестиваля Волшебных китайских фонарей, проходящего в парке Сокольники с 29 ноября 2019 года по 23 февраля 2020 года. 
поделиться

С 25 января по 9 февраля для гостей Фестиваля Волшебных китайских фонарей организаторы подготовили праздничную программу. 25 января, в первый день китайского нового года, с 18:00 зрителей ждет развлекательная программа:

  • дегустация легендарного блюда китайской кухни – пекинской утки от партнера Фестиваля ресторана "Гонконг". Зрители смогут не только оценить вкус, но и узнать рецепт приготовления этого известного на весь мир блюда;
  • выступления артистов из Китая;
  • дегустация китайского чая, приготовленного способом заваривания проливами (пинь ча);

Китайский Новый год – это прекрасный повод для погружения в чайную культуру Китая. В течение ближайших двух недель по выходным дням на фестивале, помимо выступлений артистов из Китая, будут проходить чайные церемонии и работать чайный бар. У зрителей появится возможность принять участие в дегустациях китайского чая, приготовленного способом заваривания проливами (пинь ча), узнать о чайной посуде и ее применении и почему пуэр не закапывают в землю.  Также организаторы обещают необычный квест и подарки всем гостям фестиваля.

Закрывать празднование Китайского Нового года 9 февраля будет фантасмагоричное представление труппы Сычуанского оперного театра.

Фестиваль Волшебных китайских фонарей впервые приехал в Москву этой осенью и стал самым большим подобным фестивалем во всей Европе. Мероприятие проходит при поддержке Департамента культуры города Москвы и Китайского Культурного центра.

Каждая световая фигура – это мини-шедевр, созданный руками десятков китайских мастеров. Для того, чтобы собрать одну скульптуру 14 мастерам необходимо около 500 деталей. И это с учетом того, что некоторые фонари достигают более 8 метров в высоту и 20 метров в длину. Все экспозиции создаются из легкого шелка, натянутого на жесткие стальные каркасы, которые раскрываются во всей красе благодаря специальной подсветке. Многие световые фигуры сопровождаются тематическими музыкальными мотивами, которые создают впечатление реального путешествия на настоящий китайский праздник фонарей в одну из провинций Китая. 

Шоу, основанное на древних традициях и современных технологиях, создала китайская компания Haitian Culture. С 2005 года Фестиваль побывал в более чем 50 странах. Выставку волшебных китайских фонарей уже увидели жители США и Канады, Литвы, Голландии, Италии, Эстонии, Беларуси, Германии, Испании, Великобритании и многих других стран.

25 января 2020, 15:02

Политика

Ударит с новой силой: планы Путина повергли украинцев в шок
Крайне недоволен: Макрон прошелся по Зеленскому
Разъяренный Лукашенко набросился на подчиненных
Наведет порядок: Поклонскую отправили к слабому Зеленскому

Шоу-бизнес

Люди молятся за покалечившуюся Кристину Орбакайте
Влажная Климова сразила своей сексуальностью
Боня внезапно объявилась после известия о пропаже
Кудрявцева грязно выругалась в ответ на дерзкие слова Боярского

Проишествия

Умер Всеволод Чаплин
В Москве безработный снял скальп с матери-пенсионерки
Выстрел в упор: жестокое убийство ветерана из-за Зеленского шокировало народ
Жуткая трагедия: умер наткнувшийся на лыжу российский турист

Lifestyle

"Нам врали": Басилашвили разразился гневной речью
Костолевский впервые рассказал о взрослом внебрачном сыне
"Иисус Христос" снова на столичной сцене: только четыре спектакля
Бизнесмен Роман Авдеев рассказал о съемках фильма о легендарном футболисте
Шоу-бизнес

"Счастье любит тишину": Лазарев решился на крайние меры

Артист рассказал о лжи
Шоу-бизнес

Всплыли данные о мистической смерти сына Раисы Рязановой

Подробностями поделилась приятельница актрисы
Шоу-бизнес

85-летняя Наталья Фатеева встретила день рождения в невменяемом состоянии

Актриса отметила юбилей в одиночестве
Шоу-бизнес

Сын Андрейченко сообщил тревожную информацию о пропавшей матери

Мужчина прокомментировал исчезновение звезды

Гороскоп

Календарь красоты на февраль 2020 года
Гороскоп на неделю
Гороскоп совместимости: Скорпион с другими знаками зодиака
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

На юных россиянок в Германии вылили ушат помоев
Неожиданные подробности жуткой гибели спортсмена с дочерью
"Не могу больше молчать": жена Семака рассказала о пополнении
"Не девушка, а мечта": Загитова переплюнула Волочкову

Регионы

"Цены снизьте": люди взвыли от стоимости проезда по Крымскому мосту
На Сахалине рыбаков на льдине унесло в море (видео)
Сибирь утонула в сугробах (видео)
Защитный купол приподнялся над челябинским метеоритом (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru