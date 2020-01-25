Пекинская утка и чайные церемонии: китайский новый год на фестивале волшебных фонарей

С 25 января по всему миру начинается двухнедельное празднование Китайского Нового года, который принято считать настоящим Новым годом. Китайский новый год, после 1911 года получивший название "Праздник весны", с давних пор является самым главным праздником в Китае. А заканчивается он праздником фонарей, который и стал вдохновением для Фестиваля Волшебных китайских фонарей, проходящего в парке Сокольники с 29 ноября 2019 года по 23 февраля 2020 года.

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