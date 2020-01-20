Звезды мюзиклов представят новое шоу "Замок Желаний"

6 и 7 марта 2020 года в Vegas City Hall состоится премьера мюзикла "Замок Желаний". Мистический сюжет объединяет вечную тему любви, философию и психологию человеческой природы. Зрители увидят новый формат современного мюзикла, в котором искусно сочетаются различные музыкальные жанры – от классики до рока, разные стили хореографии – вог, модерн, хип-хоп и другие.



Для шоу созданы костюмы, в которых соединяют элементы средневековой и футуристической одежды, разработаны модифицирующиеся декорации и световые проекции. Шоу, продолжительностью более трех часов, проходит под живое музыкальное сопровождение рок-группы и струнного оркестра.

В мюзикле заняты известные артисты: Игорь Портной (MAMMA MIA!, "Красавица и Чудовище", "Остров сокровищ", "Иисус Христос Суперзвезда", канадские постановки "Призрак Оперы" и "Рэгтайм") и Андрей Белявский ("Граф Орлов", "Алые паруса", "Нотр-Дам де Пари", шоу Ильи Авербуха "Огни большого города"). Генеральным директором проекта является Станислав Мещеряков, режиссером – Игорь Рубцов. Хореограф мюзикла – Антон Николаев, режиссер-постановщик и хореограф спортивно-циркового "Шоу олимпийских чемпионов" и Новогодних шоу в Московском Доме Союзов.

Генеральный продюсер, автор идеи и сценарист мюзикла "Замок Желаний" – Александр Жидков – член Союза концертных деятелей России, сотрудничал с продюсерами, режиссерами и хореографами из США и Европы, в их числе Дэйв Скотт, Кирк Вонг, Розали Сведлин, Кристофер Милбёрн, Эрик Стайлз.



