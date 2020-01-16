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В Москве пройдет студенческий фестиваль предпринимательства – СтудФест 2020

Фото: instagram.com/studfest2020/
На мероприятии, организованном Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы, известные бизнесмены поделятся с молодежью опытом запуска, ведения и развития своего дела. А звезды шоу-бизнеса, такие как Тина Канделаки, Сергей Шнуров и Сергей Минаев расскажут секреты креативного мышления, коммуницирования и эффективного управления.
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Что важнее для успешного роста – навыки или креативная идея? Знания или опыт? Команда мечты или личная инициатива? Об этом и многом другом можно будет узнать на большом Студенческом фестивале предпринимательства, который пройдет 26 января в столичном дворце спорта "Мегаспорт" под лозунгом "Что важнее – идеи или возможности?". В течение всего дня в фестивале примут участие около 15 тысяч человек.

Участников ждут лекции от наставников и экспертов о том, как основать свой бизнес, а также открытые мастер-классы в области медиа, стартапов и финансов. Опытные менторы расскажут, почему из 10 почти одинаковых идей жизнеспособной оказывается лишь одна. Научат как запускать, развивать и продавать бизнес-идеи с помощью soft skills и покажут на конкретных примерах, как эти навыки помогают подстегнуть саморазвитие и реализовать любую идею.

Главный редактор русского издания журнала Esquire Сергей Минаев поделится секретами создания презентаций и продаж. О навыках креативного мышления аудитории поведает рок-музыкант Сергей Шнуров. А развить управленческие качества поможет телеведущая и продюсер канала "Матч-ТВ" Тина Канделаки. Кроме того, реализовать на практике интересные бизнес-идеи молодым людям помогут сооснователь CarPrice Эдуард Гуринович, ресторатор и руководитель сети быстрого питания "Теремок" Михаил Гончаров, сооснователь сети гипермаркетов Hoff Михаил Кучмент и основатель игровых компаний "Иннова Системс" и "Кидзания" Георгий Чумбуридзе.

Помимо официальной части, студентов ждут кофе-брейки, фудкорт, интересные фотозоны, открытый микрофон, а также свободное общение и нетворкинг.

Кроме того, молодым людям предоставляется уникальная возможность попасть в команду к наставникам и поработать над созданием собственного бизнес-проекта. Для этого в период с 5 по 20 января нужно отправить заявку на сайте фестиваля и пройти отборочный тур. Экспертное жюри, состоящее из предпринимателей, представителей Фонда развития интернет-инициатив и инновационного центра "Сколково", отберет наиболее интересные проекты, имеющие в своей основе яркие и актуальные идеи.

В финал выйдут 40 команд от 1 до 4 участников, которые представят 4 направления: продвижение коммерческих продуктов и услуг; технологические (инновационные) проекты; проекты в сфере социального предпринимательства; международные бизнес-инициативы. По итогам конкурса будут отобраны 4 победителя, которые получат не только "путевку" в большой бизнес в формате четкой инструкции по реализации собственного проекта, но также денежные призы в виде грантов на развитие собственного дела и ценные подарки (сертификаты на обучение и т.п.).

В завершении фестиваля участников ждет музыкальный концерт с участием популярных исполнителей. На мероприятии, которое будут вести Регина Тодоренко и Антон Комолов, выступят группа "Хлеб", рэпер МОТ и певица Елена Темникова.

"Поддержка талантливой молодежи – одна из ключевых задач нашего Департамента. С этой целью мы регулярно проводим специализированные мероприятия, такие как, например, Молодежный предпринимательский форум, или бизнес-акселератор для старшеклассников и студентов. Фестиваль студенческого предпринимательства – не просто место, где участники смогут задать вопросы экспертам, деловым людями и представителям власти о том, как начать свое дело, но и пообщаться с единомышленниками, а также завести полезные знакомства", – отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Студенческий фестиваль предпринимательства откроется  26 января в 12:00, в столичном дворце спорта "Мегаспорт", расположенном по адресу: Ходынский бульвар, д. 3. Вход для всех бесплатный, однако для участия потребуется регистрация на сайте фестиваля.

16 января 2020, 17:17

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