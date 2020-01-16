В БКЗ состоится вечер "Орган: симфоническая фантазия"

Удивительно разнообразная по характеру и масштабу – от миниатюр до грандиозных полотен – эта музыка раскроет безграничные возможности уникального "симфонического органа" консерватории. Под виртуозными пальцами Константина Волостнова роскошный французский инструмент конца 19 столетия обретает колоссальную мощь и выразительность, то обрушивая со сцены раскаты грома, то увлекая слушателя в мир еле уловимых фантастических образов.
Жанр органной фантазии принадлежат к числу самых старых и насчитывает полтысячелетия истории, отсюда и проистекает его богатство и разнообразие. В 17 веке – это довольно строгая многоголосная инструментальная композиция. Великий Бах в 18 столетии наделяет Фантазию проникновенной эмоцией и полетной виртуозностью. В 19 веке Фантазия обретает оркестровость, становится символом романтической свободы. При том каждый композитор преображает этот жанр согласно собственным устремлениям. Для Франка Фантазия – это пространство лирического и субъективного. Для Глазунова – способ, заглянув в глубь веков, выразить сакральные философские мысли. Занимающая почти отделение Фантазия Листа – это монументальная симфония – отражение целого мира в его красках и полутонах, контрастах и просторе. Здесь, как в увлекательном романе, есть все: и Бог, и любовь, и жизнь, и смерть, и борьба, и надежда, и спасение.
Известный российский органист Константин Волостнов входит в число ведущих органистов Европы. Его выступления проходят в крупнейших залах и соборах, таких как Собор в Шартре, Сент-Олбансе, Вене, Монреале, филармонии в Эссене, Бамберге и др. Записи Константина Волостнова пользуются особой популярностью – так его монографическое баховское издание стало органным бестселлером фирмы Мелодия. В репертуаре музыканта полные собрания органных сочинений Баха, Мендельсона, Франка, Шумана, Брамса и др.
Организатор концерта Клуб слушателей "Музыка Москвы" – сообщество любителей классической музыки, которое уже второй год поддерживает московских музыкантов и открывает для себя новые концертные площадки столицы.