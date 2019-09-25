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Сара Брайтман споет новые песни в Крокус Сити Холле

Сара Брайтман. Фото: www.globallookpress.com
Легенда жанра кроссовер, одна из самых известных сопрано-певиц нашего времени возвращается в Москву с программой нового альбома Hymn и лучшими хитами.
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9 ноября Сара Брайтман представила свой пятнадцатый альбом Hymn и анонсировала мировой тур, который начнется в Южной Америке и будет насчитывать более 125 концертов по всему миру. Московский концерт певицы состоится 29 октября 2019 года в Крокус Сити Холле.

“Я счастлива поделиться со всеми своей новой работой, – говорит Брайтман, – Hymn – это очень эклектичный альбом, который включает в себя множество разных стилей и я счастлива исполнить новые песни во время своего мирового тура. Мне хотелось записать пластинку, которая бы звучала вдохновляюще. Слово “гимн” для меня значит радость, чувство надежды и света, что-то очень знакомое и родное, и я надеюсь, что мне удалось передать это в музыке”.

Брайтман начала работать над альбомом в 2016 году вместе со своим давним музыкальным партнером Фрэнком Питерсоном, который занимался продакшном ее предыдущих знаменитых пластинок, таких как Dive [1993], Fly [1995], Timeless (Time To Say Goodbye) [1997], Eden [1998], La Luna [2000], Harem [2003], и Winter Symphony [2008]. Альбом записывался в течение двух лет на студиях в Гамбурге, Майями, Лондоне, Ванкувера, Нью-Йорка и Будапешта. Возвышенный тон пластинке задает заглавная композиция, песня британской прог-роковой группы Barclay James Harvest. На новой пластинке также представлены песни таких современных композиторов как Эрик Уитакер (“Fly To Paradise”), японская суперзвезда Yoshiki (“Miracle”) и немецкий DJ Пол Калкбреннер (“Sky and Sand”). Альбом завершает новое прочтение одной из самых известных песен в репертуаре певицы – дуэт с Андреа Бочелли Time To Say Goodbye с текстом, написанным самой Брайтман, который она впервые исполняет на английском.

За 30-летнюю карьеру голос Сары Брайтман можно было услышать в театрах, крупных концертных залах, на стадионах. Общий тираж ее пластинок составляет более 30 миллиона экземпляров. Единственный артист, которому удалось возглавить одновременно танцевальный и классический чарты Billboard, Сара Брайтман является обладательницей 180 золотых и платиновых наград в более чем 40 странах. Саундтрек к легендарному мюзиклу Phantom Of The Opera, в котором была задействована Брайтман, разошелся тиражом более 40 млн экземпляров по всему миру. Песня Time To Say Goodbye, которую она исполнила с Андреа Бочелли, стала международным хитом (продано 12 млн экземпляров сингла). Кроме того, Брайтман стала единственным в истории артистом, исполнявшим заглавную песню двух Олимпийских игр. Первыми стали Олимпийские игры в Барселоне 1992 года – ее исполнение песни Amigos Para Siempre вместе с Хосе Каррерасом увидел по телевидению миллиард человек. 16 лет спустя она выступила на открытии Олимпийских игр в Пекине с китайским певцом Ли Хуаном – аудитория телетрансляции насчитывала 4 миллиарда человек.

25 сентября 2019, 15:32

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