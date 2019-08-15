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Прием заявок в премию PROBA Awards завершен с рекордным количеством проектов

Фото: пресс-служба
2019 год стал беспрецедентным по количеству заявок в международный конкурс PROBA Awards. Впервые за 20 лет существования премии более 340 проектов в 10 номинациях примут участие в борьбе за победу.
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Среди участников PROBA Awards 2019 крупнейшие российские и международные компании, в числе которых: Danone, Disney, Ernst & Young, Merck, Visa, Газпром, Тинькофф, Ашан, Юнипро, МТС, Почта России, Росбанк, Роскосмос, Вконтакте, СТС, Транснефть, Qiwi и другие.

Имена победителей станут известны 26 сентября на юбилейной церемонии награждения, которая состоится в Атриуме Главного штаба Эрмитажа.

В честь юбилея PROBA Awards партнером премии в этом году стала компания "Балтика".

"Балтика" – одна из крупнейших компаний России в сфере производства товаров народного потребления и ведущий экспортер российского пива. На протяжении многих лет компания уделяет особое внимание социальным проектам, внося свой вклад в развитие общества. Поддержка премии PROBA Awards – это вклад компании в развитие коммуникационной отрасли в России.

Ежегодно в жюри премии входят топовые эксперты в области связей с общественностью, digital, рекламы и маркетинга. В 2019 году к жюри присоединились: Екатерина Тышковская (ВТБ), Мария Гурова (Disney / MARVEL / Звёздные Войны), Алексеева Ольга (YOTA), Дмитрий Маневич (Олимпийский комитет России), Дмитрий Лушников (VK).

PROBA Awards – важнейшее событие, объединяющее ведущих профессионалов в области маркетинга, рекламы и связи с общественностью. Церемония награждения включена в программу крупнейшего в Европе коммуникационного форума Baltic Weekend (26 – 27 сентября 2019 г., Санкт-Петербург).

Фото: пресс-служба

Организатором PROBA Awards выступает SPN Communications.

Шорт-лист премии будет оглашен в середине сентября.

Организационный комитет
PROBA Awards
Екатерина Титова
Тел: +7 (921) 331-65-22
E-mail:   e.titova@spncomms.com

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