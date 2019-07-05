"Кастом Конвенция" привезет на "НАШЕСТВИЕ" 150 необычных экспонатов

19, 20 и 21 июля в Большом Завидове Тверской области зрители самого масштабного в России музыкального "оупен-эйра" "НАШЕСТВИЕ" попадут на настоящее "автошоу", которое в честь 20-летия "Главного приключения Года" организует "Кастом Конвенция". Необычным на этом стенде будет всё – от экспонатов (винтажных автомобилей, мотоциклов и велосипедов) до арт-активностей и зоны мерчендайзинга, посвященных кастом культуре.



Лозунг "старая школа – новое время" наилучшим образом подходит "духу" "Кастом Конвенции", объединяющей энтузиастов по всей стране, обожающих технику прошлого века. В рамках "НАШЕСТВИЯ" на стенде размером в несколько тысяч квадратных метров будут представлены более 150 уникальных экспонатов, предоставленных частными владельцами и мастерскими. Среди них и классические советские модели, и даже постапокалиптическое авто в духе боевика "Безумный Макс".

Помимо выставки, на этой площадке пройдет "граффити-марафон": в реальном времени зрители смогут наблюдать за созданием шести тематических полотен на панелях 6х2 метра. Также на радость любителей техники мастера создадут кастом велосипед. Аттракцион технического "безумия" дополнит зона популярной субкультуры "тату", где каждый желающий сможет стать тату-мастером, упражняясь на обычном банане.

"НАШЕСТВИЕ" сегодня – это не только музыка, но и инфраструктура. По части инфраструктурных решений и нововведений мы совершенствуемся от года к году. Стараемся сделать так, чтобы не было пробок на въездах и очередей на входах, чтобы было достаточно туалетов и душевых кабин, хватало парковочных мест… В этом году делаем освещение, чтобы людям было комфортно находится в темное время суток на поле. Это ведь еще и очень красиво! А также стараемся максимально разнообразить торговые точки на поле, чтобы у гостей был как можно более широкий выбор в плане блюд, напитков и сувенирной продукции. Немузыкальная программа тоже стала более насыщенной: масса лекций, мастер-классов, кинопоказов проходит в этом году в "Лектории", "Библио-шатре", есть спортивные активности, детские и выставочные зоны, и т.д. Мы продолжаем работать над тем, чтобы гостям было у нас максимально комфортно", – прокомментировала генеральный директор ЗАО "Мультимедиа Холдинг" Евгения Киселева.

Напоминаем, что билеты категорий "Входной", "FAN" и "VIP" именные, и купить их можно только на сайте фестиваля nashestvie.ru! При покупке необходимо указать ФИО человека, который пойдет на фестиваль по этому билету, электронную почту и телефон.

Информация о фестивале:

"НАШЕСТВИЕ" – крупнейший всероссийский фестиваль под открытым небом, является самым масштабным и посещаемым ежегодным фестивалем в России и ближнем зарубежье. Проводится с 1999 года. Основан радиостанцией "НАШЕ Радио".

19, 20 и 21 июля 2019 года в Большом Завидове Тверской области "НАШЕСТВИЕ" отметит круглую дату – 20 лет. За долгий путь развития фестиваля зрителям были представлены практически все самые значимые российские артисты. "НАШЕСТВИЕ" – это мультиформатный музыкальный нон-стоп, где есть место и легендарным, и молодым исполнителям.

С 2009 года "Главное приключение года" обрело постоянную "прописку" – Большое Завидово в Тверской области. Огромная территория, расположенная в живописных местах Тверской области, находится в 10 км от федеральной трассы "Москва – Санкт-Петербург" и в 3 км от железнодорожной платформы "Конаковский Мох".

"НАШЕСТВИЕ" стремится стать одним из самых комфортных по условиям пребывания из всех подобных открытых мероприятий не только в России, но и за рубежом. Это обеспечивается созданием в полевых условиях колоссальной по объёму инфраструктуры. Каждый год организаторы делают всё, чтобы бытовые условия для всех категорий зрителей становились более комфортными, а развлекательная программа – разнообразней и интереснее.