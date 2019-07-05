Eco Life Fest – главное экособытие лета

13 июля в Измайловском парке состоится ежегодный фестиваль Eco Life Fest, в рамках которого каждый желающий сможет в доступной и увлекательной форме узнать много нового об искусстве взаимодействия человека с окружающим миром. поделиться Все желающие смогут прослушать лекции от ведущих экспертов, принять участие в мастер-классах, конкурсах и розыгрышах призов, протестировать и приобрести экопродукцию. Территория парка в этот день поделится на несколько открытых площадок и тематических зон. На площадке "Лекторий – ЭКО" эксперты расскажут о том, как легко стать экологически ответственным гражданином. В числе прочего вы узнаете: Самые популярные экомаршруты Подмосковья (Анна Андрушевич, координатор туристического проекта "Экоэлектричка" и блогер Live Journal)

Как сделать свой интерьер экологичным (Ярослава Галайко, студия Ecologica Interiors)

Как оставаться нарядным, но меньше мусорить и тратить (Мария Гельман, проект "Теперь так")

Что можно сделать, чтобы свалок в России было меньше (Дарья Свириденко, экоактивист, автор проекта WasteLess)

Как выбрать безопасную упаковку (Екатерина Борисова, волонтер экологического движения "РазДельный Сбор") Участники "Лектория – ЗОЖ" научатся приводить в порядок свои мысли, тело и здоровье духа. Эксперты Лектория расскажут: Почему важна профилактика болезней и как предупреждать заболевания (Анна Федорцова, медицинская онлайн-лаборатории Lab4U)

Как легко начать бегать (Екатерина Борзунова, спортивный блогер)

Как побороть зависимость от сладкого (Мила Шафоростова, практикующий нутрициолог, соавтор легендарного курса "Пеку веганское")

Как связано личное здоровье и здоровье планеты (Мирослава Красова, "ВОРЛД ФИТ СТУДИО") Маленьких посетителей Фестиваля ждет множество интерактивных занимательных локаций: большая и увлекательная игротека для детей от сети магазинов настольных игр "Игровед"

конкурс на лучшую экоподелку от PAROC

мастер-класс по изготовлению игрушек из пушистой проволоки и игрушек "травянчиков"

мастер-класс по шитью и активности на английском языке от учебного центра "Терра ВЭЛА"

экологическая акция и мастер-класс "Парк-Арт" от Мосприроды

мастер-класс по росписи хной от творческой мастерской Анастасии Беловой. В течение всего дня посетители Фестиваля смогут принять участие в благотворительных экологических акциях "Эковывоз", "Добрые вещи" и "Добрые крышечки". В рамках площадки "Дискуссия" представители ведущих российских компаний представят свои проекты, а гости Фестиваля смогут принять участие в публичном обсуждении экологических инициатив. Развлекательную программу на главной сцене Измайловского парка откроет зажигательная зумба, после которой перед гостями Eco Life Fest выступят восходящие звезды российского шоу-бизнеса. Среди хедлайнеров шоу: Анна Калашникова – певица и актриса

ZABAVA – певица, автор-исполнитель

Сара Окс – певица и актриса

Ева Тимуш – певица, участница проекта "Голос.Дети"

Максим Круженков – финалист проекта "Музартерия" на Муз-ТВ, певец

Дмитрий Нестеров – певец, автор песен, победитель конкурса "Алла ищет таланты", участник шоу "Голос-7", номинант премии RU.TV

ANNY – молодая яркая певица, юный автор, студентка Академии Игоря Крутого, лауреат различных вокальных конкурсов

Марк Потапов – участник первого сезона шоу "Голос"

Александр Бичев – финалист третьего сезона шоу "Голос"

Богдан Шувалов – певец, участник шоу "Один в один" (народный сезон)

SABI MISS и многие другие. Вход во все зоны фестиваля свободный.

5 июля 2019, 14:23