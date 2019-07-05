Eco Life Fest – главное экособытие лета

13 июля в Измайловском парке состоится ежегодный фестиваль Eco Life Fest, в рамках которого каждый
желающий сможет в доступной и увлекательной форме узнать много нового об
искусстве взаимодействия человека с окружающим миром.
Все желающие смогут прослушать лекции от ведущих экспертов, принять
участие в мастер-классах, конкурсах и розыгрышах призов, протестировать и
приобрести экопродукцию. Территория парка в этот день поделится на несколько
открытых площадок и тематических зон.
На площадке "Лекторий – ЭКО" эксперты расскажут о том, как легко стать
экологически ответственным гражданином. В числе прочего вы узнаете:
- Самые популярные экомаршруты Подмосковья (Анна Андрушевич, координатор
туристического проекта "Экоэлектричка" и блогер Live Journal)
- Как сделать свой интерьер экологичным (Ярослава
Галайко, студия Ecologica Interiors)
- Как оставаться нарядным, но меньше мусорить и
тратить (Мария Гельман, проект "Теперь так")
- Что можно сделать, чтобы свалок в России было
меньше (Дарья Свириденко, экоактивист, автор проекта WasteLess)
- Как выбрать безопасную упаковку (Екатерина
Борисова, волонтер экологического движения "РазДельный Сбор")
Участники "Лектория – ЗОЖ" научатся приводить в порядок свои мысли,
тело и здоровье духа. Эксперты Лектория расскажут:
- Почему важна профилактика болезней и как предупреждать
заболевания (Анна Федорцова, медицинская онлайн-лаборатории Lab4U)
- Как легко начать бегать (Екатерина Борзунова, спортивный
блогер)
- Как побороть зависимость от сладкого (Мила Шафоростова,
практикующий нутрициолог, соавтор легендарного курса "Пеку веганское")
- Как связано личное здоровье и здоровье планеты (Мирослава
Красова, "ВОРЛД ФИТ СТУДИО")
Маленьких посетителей Фестиваля ждет множество интерактивных
занимательных локаций:
- большая и увлекательная игротека для детей от
сети магазинов настольных игр "Игровед"
- конкурс на лучшую экоподелку от PAROC
- мастер-класс по изготовлению игрушек из пушистой
проволоки и игрушек "травянчиков"
- мастер-класс по шитью и активности на английском
языке от учебного центра "Терра ВЭЛА"
- экологическая акция и мастер-класс "Парк-Арт" от
Мосприроды
- мастер-класс по росписи хной от творческой
мастерской Анастасии Беловой.
В течение всего дня посетители Фестиваля смогут принять участие в
благотворительных экологических акциях "Эковывоз", "Добрые вещи" и "Добрые
крышечки".
В рамках площадки "Дискуссия"
представители ведущих российских компаний представят свои проекты, а гости
Фестиваля смогут принять участие в публичном обсуждении экологических
инициатив.
Развлекательную программу на главной сцене Измайловского парка откроет
зажигательная зумба, после которой перед гостями Eco Life Fest выступят восходящие звезды
российского шоу-бизнеса. Среди хедлайнеров шоу:
- Анна Калашникова – певица и актриса
- ZABAVA – певица, автор-исполнитель
- Сара Окс – певица и актриса
- Ева Тимуш – певица, участница проекта
"Голос.Дети"
- Максим Круженков – финалист проекта "Музартерия"
на Муз-ТВ, певец
- Дмитрий Нестеров – певец, автор песен,
победитель конкурса "Алла ищет таланты", участник шоу "Голос-7", номинант премии
RU.TV
- ANNY – молодая яркая певица, юный автор,
студентка Академии Игоря Крутого, лауреат различных вокальных конкурсов
- Марк Потапов – участник первого сезона шоу
"Голос"
- Александр Бичев – финалист третьего сезона шоу
"Голос"
- Богдан Шувалов – певец, участник шоу "Один в
один" (народный сезон)
- SABI MISS и многие другие.
Вход во все зоны фестиваля свободный.