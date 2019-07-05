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Eco Life Fest – главное экособытие лета

Фото: Пресс-служба
13 июля в Измайловском парке состоится ежегодный фестиваль Eco Life Fest, в рамках которого каждый желающий сможет в доступной и увлекательной форме узнать много нового об искусстве взаимодействия человека с окружающим миром. 
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Все желающие смогут прослушать лекции от ведущих экспертов, принять участие в мастер-классах, конкурсах и розыгрышах призов, протестировать и приобрести экопродукцию. Территория парка в этот день поделится на несколько открытых площадок и тематических зон.

На площадке "Лекторий – ЭКО" эксперты расскажут о том, как легко стать экологически ответственным гражданином. В числе прочего вы узнаете:

  • Самые популярные экомаршруты Подмосковья (Анна Андрушевич, координатор туристического проекта "Экоэлектричка" и блогер Live Journal)
  • Как сделать свой интерьер экологичным (Ярослава Галайко, студия Ecologica Interiors)
  • Как оставаться нарядным, но меньше мусорить и тратить (Мария Гельман, проект "Теперь так")
  • Что можно сделать, чтобы свалок в России было меньше (Дарья Свириденко, экоактивист, автор проекта WasteLess)
  • Как выбрать безопасную упаковку (Екатерина Борисова, волонтер экологического движения "РазДельный Сбор")

Фото: Пресс-служба

Участники "Лектория – ЗОЖ" научатся приводить в порядок свои мысли, тело и здоровье духа. Эксперты Лектория расскажут:

  • Почему важна профилактика болезней и как предупреждать заболевания (Анна Федорцова, медицинская онлайн-лаборатории Lab4U)
  • Как легко начать бегать (Екатерина Борзунова, спортивный блогер)
  • Как побороть зависимость от сладкого (Мила Шафоростова, практикующий нутрициолог, соавтор легендарного курса "Пеку веганское")
  • Как связано личное здоровье и здоровье планеты (Мирослава Красова, "ВОРЛД ФИТ СТУДИО")

Маленьких посетителей Фестиваля ждет множество интерактивных занимательных локаций:

  • большая и увлекательная игротека для детей от сети магазинов настольных игр "Игровед"
  • конкурс на лучшую экоподелку от PAROC
  • мастер-класс по изготовлению игрушек из пушистой проволоки и игрушек "травянчиков"
  • мастер-класс по шитью и активности на английском языке от учебного центра "Терра ВЭЛА"
  • экологическая акция и мастер-класс "Парк-Арт" от Мосприроды
  • мастер-класс по росписи хной от творческой мастерской Анастасии Беловой.

В течение всего дня посетители Фестиваля смогут принять участие в благотворительных экологических акциях "Эковывоз", "Добрые вещи" и "Добрые крышечки".

Фото: Пресс-служба

В рамках площадки "Дискуссия" представители ведущих российских компаний представят свои проекты, а гости Фестиваля смогут принять участие в публичном обсуждении экологических инициатив.

Развлекательную программу на главной сцене Измайловского парка откроет зажигательная зумба, после которой перед гостями Eco Life Fest выступят восходящие звезды российского шоу-бизнеса. Среди хедлайнеров шоу:

  • Анна Калашникова –  певица и актриса
  • ZABAVA – певица, автор-исполнитель
  • Сара Окс – певица и актриса
  • Ева Тимуш – певица, участница проекта "Голос.Дети"
  • Максим Круженков – финалист проекта "Музартерия" на Муз-ТВ, певец
  • Дмитрий Нестеров – певец, автор песен, победитель конкурса "Алла ищет таланты", участник шоу "Голос-7", номинант премии RU.TV
  • ANNY – молодая яркая певица, юный автор, студентка Академии Игоря Крутого, лауреат различных вокальных конкурсов
  • Марк Потапов – участник первого сезона шоу "Голос"
  • Александр Бичев – финалист третьего сезона шоу "Голос"
  • Богдан Шувалов – певец, участник шоу "Один в один" (народный сезон)
  • SABI MISS и многие другие.

Вход во все зоны фестиваля свободный.

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