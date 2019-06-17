Дело Ивана Голунова Бари Алибасов при смерти Игры Форум Новости "Дома-2"

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МКБ и "Роснефть" запустили сервис оплаты топлива через приложение

Фото: www.globallookpress.com
Московский кредитный банк вместе с "Роснефтью" запустил для физических лиц сервис оплаты топлива через мобильное приложение. Услугой могут воспользоваться клиенты 96 многофункциональных автозаправочных комплексов, работающих под брендом BP в Москве и области. 
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Мобильное приложение "Мир Привилегий" работает на платформах iOS и Android. Оно будет доступно не только клиентам МКБ, но и других российских кредитных организаций.

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"Мир Привилегий" – инновационный продукт, использующий новейшие цифровые технологии. Теперь оплатить топливо можно не выходя из автомобиля.

Чтобы зарегистрироваться в мобильном приложении пользователю необходимо ввести реквизиты банковской карты, с которой будут списываться средства в счет оплаты. Для покупки клиенту достаточно открыть приложение и отсканировать QR-код на топливно-раздаточной колонке.

После окончания заправки в приложении появится транзакция. Пользователю нужно нажать кнопку и подтвердить оплату банковской картой. После этого на смартфон клиента придет сообщение со ссылкой на фискальный чек,который необходимо показать заправщику.

На весь процесс оплаты уйдет не более нескольких секунд. При покупке топлива через мобильное приложение участники программы лояльности "BP Club" могут накапливать баллы.

Фото: www.globallookpress.com

"Роснефть" обладает крупнейшей заправочной сетью в России. Одной из целей компании является цифровизация и ускоренное развитие в рамках стратегии "Роснефть-2022".

Весной этого года компания запустила первый в нашей стране сервис виртуальной оплаты топлива для корпоративных клиентов. Приложение "РН-Карт" доступно для смартфонов на платформах iOS и Android.

Московский кредитный банк – универсальная коммерческая кредитная организация, предоставляющая полный комплекс банковских услуг для корпоративных и частных клиентов. МКБ стабильно входит в утвержденный Центробанком России список системно значимых кредитных организаций.

На первый квартал 2019 года МКБ входит в топ-3 частных банков по объему активов по данным рэнкинга "Интерфакс-100". Надежность Московского кредитного банка подтверждена ведущими российскими и международными агентствами.

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