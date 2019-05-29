Звездные танцовщики выступят на фестивале "Мировые балетные каникулы"

"Мировые балетные каникулы" - замечательный шанс для москвичей и туристов увидеть живые выступления самых ярких звезд российской и зарубежных балетных сцен, открыть для себя новые имена. С 31 мая по 2 июня в рамках фестиваля "Мировые балетные каникулы", который пройдет на ВДНХ, зрителей будут ждать выступления танцовщиков, представляющих самые разные жанры, школы и направления хореографии.



Артисты Большого Театра России, Михайловского и Новосибирского театров оперы и балета, Los Angeles Ballet, The Tokyo Ballet, Vienna State Opera, Bavarian State Opera Ballet, Berlin State Ballet, Stuttgart Ballet, ансамбля "Берёзка", школы-студии ансамбля И. Моисеева, воспитанники детских хореографических коллективов, артисты Московской федерации спортивных танцев на колясках – вот неполный список тех, кто порадует гостей "Мировых балетных каникул" своими талантливыми программами. Вход на все Гала-концерты и мероприятия фестиваля – свободный!

В первый день фестиваля "Мировые балетные каникулы", 31 мая не пропустите замечательные классические постановки: сцены из балетов П.И. Чайковского! В 15.30 на главной сцене праздника смотрим третий акт балета "Спящая красавица". Формат выступления – уникален! В этой постановке любители балета из школы CollettivoTaglioni и Международного центра балета выступают в паре с профессиональными артистами лучших театров России и юными учащимися Московского городского творческого коллектива "Балетная школа "Армида"! В 16.45 гостей ждет известное на весь мир и любимое, кажется, всеми без исключения "Лебединое озеро" в исполнении воспитанников хореографической школы-студии "Мастерская балета Егора Симачева".

Яркое событие этого дня – концерт "Звезды танцующих континентов", который продлится более трех часов (с 19.30 до 23.00). Участие в нем примут ведущие солисты российских и зарубежных балетных трупп – Иван Васильев (Михайловский театр), Денис Родькин, Мария Виноградова и Элеонора Севенард (Большой театр России), Георги Смилевски (Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко), Мизука Уэно (The Tokyo Ballet), Михаил Канискин (Berlin State Ballet), Мария Эйхвальд (Stuttgart Ballet), Коя Окава и Мидори Терада (Новосибирский театр оперы и балета). А также легендарные коллективы народно-сценического танца: ансамбль "Берёзка" им. Н. Надеждиной, театр танца "Гжель", ансамбль танца и песни "Кубанская казачья вольница", ансамбль Республики Абхазия "Кавказ", школа-студия ансамбля И. Моисеева, обладатели Кубков мира и Европы, танцоры международного класса по спортивным бальным танцам Антон Лам-Вири и Анастасия Савинская, Игорь Круглов и Екатерина Казмирчук, шестикратные Чемпионы мира среди команд Formation, пятикратные Чемпионы Европы финалисты ТВ-шоу "Танцуют все!" ансамбль "FORMATION VERA Tyumen".

1 июня, в День защиты детей своими замечательными выступлениями гостей порадуют юные, но уже очень талантливые танцовщики. Не пропустите концерт "Юные москвичи. Ура, каникулы!" с участием воспитанников хореографического ансамбля "Калинка" им. А.Н. Филиппова, балетной школы "Армида", эстрадно-цирковой студии "Водолеи", международной сети школ балета для детей "Балет с 2 лет", студии классического балета "Молодой Балет Москвы". Такой же концерт откроет фестивальный день и 2 июня.

Начиная с 15.30 программа заключительного дня праздника превратится в настоящее попурри из ритмов, красок и стилей! Вас ждет танцевально-музыкальная программа "FLAMENCO CAPRICCIOS" под рук. Ольги Пшеницыной (танцы и музыка в стиле фламенко) и выступление шоу-ансамбля "Цыганская жемчужина" Заслуженного артиста России Михаила Жемчужного (танцы русских и балканских цыган). Будет ярко, страстно, зажигательно!

А в 17.00 у всех гостей будет замечательный шанс поверить, что талант и упорная работа помогают преодолеть, казалось бы, непреодолимые препятствия! Вас ждут замечательные танцевальные номера в исполнении артистов Клуба “Дуэт” Московской федерации спортивных танцев на инвалидных колясках.

Расписание выступлений

Главная сцена на площади "Дружбы народов"

31 мая

15.30 – 16.30

П.И. Чайковский, 3-й акт балета "Спящая красавица"

16.45 – 17.45

П.И. Чайковский, балет "Лебединое озеро"

19.30 – 23.00

Гала-концерт "Звезды танцующих континентов"

1 июня

13.00 – 14.00

Гала-концерт "Юные москвичи. Ура каникулы!"

2 июня

13.00 – 14.00

Гала-концерт "Юные москвичи. Ура каникулы!"

15.30 – 16.00

Танцевально-музыкальная программа "Flamenco Capriccios" под руководством Ольги Пшеницыной.

16.00 – 17.00

Шоу-ансамбль "Цыганская жемчужина" Заслуженного артиста России Михаила Жемчужного.

17.00 – 17.15

Танцевальные номера Федерации спортивных танцев на колясках

В программе выступлений возможны изменения.

Помимо выступлений на сценах, на фестивале "Мировые балетные каникулы" гостей будут ждать бесплатные мастер-классы (в том числе – грандиозный открытый урок балета с участием Николая Цискаридзе), дискотеки и другие захватывающие события.

