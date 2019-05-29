Баста стал лицом рекламы Head & Shoulders

Известный музыкант Василий Вакуленко (Баста) стал амбассадором бренда Head & Shoulders в России и объявил старт новой кампании бренда #НачнисГоловы. Ключевая идея коллаборации в том, что уверенность в себе начинается с головы в прямом и переносном смысле: от зарождения идей и постановки целей до безукоризненной прически и чистой кожи головы без перхоти.

Путь ко всем достижениям начинается с головы: с мыслей, задач и планов... Но лишь уверенность в себе и своих силах помогает реализовывать амбициозные цели и достигать реального успеха. Начать свой путь к успеху поможет и смена прически: ведь не раз жизнь доказывала, что кардинальные перемены на голове влекут за собой не менее радикальные перемены в жизни! И эксперты Head & Shoulders уверены, что для удачных экспериментов с волосами кожа головы должна быть ухоженной, а волосы – свободными от перхоти.

Василий Вакуленко – настоящий герой нашего времени, своим примером доказывающий, что путь к успеху не бывает легким, но при сочетании таланта, трудолюбия и веры в себя результат не заставит себя ждать. В то время как Василий добивался успехов в качестве композитора, автора песен и продюсера, прическа музыканта также неоднократно менялась. Многогранный, харизматичный и уверенный в себе Баста всегда остается верен своим принципам, тем самым идеально отражая философию новой кампании Head & Shoulders.

Василий Вакуленко (Баста): "Успех невозможен по определению, если ты не выкладываешься на все 100%. Будь тем, кто ты есть, и уверенно иди к своей цели. По своему опыту знаю, что все действительно начинается с головы. Мне нравится слоган новой кампании Head & Shoulders, поэтому я с удовольствием присоединился к проекту #начнисголовы".

Сотрудничество Басты и Head & Shoulders под девизом #Начнисголовы стартовало с презентации видеоролика, где музыкант своим примером демонстрирует нелегкий путь к успеху и идеально расскрывает смысл кампании Head & Shoulders #НачнисГоловы.

Вместе с новой концепцией обновляется и вся линейка Head & Shoulders, шампуней №1 в мире*. Теперь новая формула шампуней и бальзамов-ополаскивателей Head & Shoulders способна предотвратить перхоть еще до ее появления, борясь с такими ее предпосылками, как зуд, сухость и жирность. В новом Head & Shoulders 0% нежелательных ингредиентов: парабенов, фосфатов, парафинов и красителей. Все средства протестированы дерматологами и имеют нейтральный pH-баланс.

* Расчет, произведенный компанией P&G, базируется на данных компании Нильсен о розничных продажах за период с июля 2017 г. по июнь 2018 г.